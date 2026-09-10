Por: Portal Bogotá

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El Festival Jazz al Parque celebrará su edición 29 en Bogotá el 12 y 13 de septiembre en el Parque El Country, desde la 1:00 p. m. hasta las 8:30 p. m., según información oficial de la Alcaldía de Bogotá. Este año, el evento contará con la presencia destacada del Metro de Bogotá, que tendrá su propio stand denominado 'Bogotá Modo Metro', enfocado en dar a conocer los avances de la Línea 1 y cómo este proyecto está modificando el panorama de la movilidad en la capital colombiana.

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La participación del Metro de Bogotá no solo tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el estado de la construcción y los beneficios futuros del sistema, sino también fomentar la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y el respeto por lo público. En el stand se realizarán actividades con jóvenes informadores, quienes invitarán a los asistentes a participar en dinámicas relacionadas con la convivencia y el orgullo por las obras de infraestructura pública. Además, dispondrán de un punto de energía donde las personas podrán cargar sus celulares, integrando la experiencia del transporte y la cultura en un solo espacio.

El Festival Jazz al Parque es organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y este año propone una reflexión sobre el papel de Latinoamérica en la historia del jazz. El encuentro busca destacar cómo este género musical dialoga y se enriquece con los ritmos y tradiciones propias de la región, permitiendo a los asistentes explorar nuevas conexiones culturales. Canal Capital transmitirá el festival en todo el país, aumentando así su alcance e impacto.

Para quienes asistirán al evento, la organización ha dispuesto diversas recomendaciones logísticas, entre ellas que el ingreso principal estará por la calle 127 y que las personas con discapacidad serán guiadas por el equipo logístico. Existen múltiples opciones de parqueadero cercanas y el área cuenta con baterías de baños y dos puestos de salud. En cuanto a la alimentación, no se permite la entrada de comidas o bebidas externas, pero habrá una zona gastronómica con más de 10 restaurantes y un espacio de consumo responsable de alcohol exclusivo para mayores de edad. También se prohíbe el ingreso de elementos cortopunzantes, prendas alusivas a equipos de fútbol, cámaras profesionales y drones.

La presencia del Metro de Bogotá en este evento reafirma, de acuerdo con la información compartida en la red social X (@MetroBogota), el compromiso institucional por vincular la movilidad con la cultura de la ciudad, fortaleciendo el sentido de comunidad entre los bogotanos.

¿Qué actividades ofrece el stand del Metro de Bogotá en Jazz al Parque 2026?

En el stand 'Bogotá Modo Metro', los asistentes podrán informarse sobre los avances de la Línea 1, recibir explicaciones sobre el impacto del Metro en la movilidad de la ciudad, participar en actividades lideradas por jóvenes que promueven la convivencia y el respeto por lo público, y acceder a un punto de energía para cargar celulares.

¿Cuáles son las recomendaciones y restricciones para asistir a Jazz al Parque 2026?

Entre las recomendaciones logísticas, los asistentes deben ingresar por la calle 127 y pueden usar parqueaderos cercanos. No está permitido ingresar comidas, bebidas, elementos cortopunzantes, cámaras profesionales, drones ni prendas asociadas a equipos de fútbol. El festival cuenta con zona gastronómica, zona de consumo responsable de alcohol para mayores de edad, baños y puestos de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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