Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de septiembre, el Teatro El Parque en Bogotá se consolida como un espacio clave para el encuentro de las familias con las artes escénicas. Bajo la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", este escenario presenta dos funciones destacadas: ‘Radiofónicos’, el sábado 19 de septiembre a las 3:00 p. m., y ‘Las sombras de Topollo’, el domingo 20 de septiembre a las 11:00 a. m. Ambas propuestas sitúan en el centro de su narrativa la imaginación, la sensibilidad y la capacidad de niñas y niños para descubrir nuevas formas de relacionarse con el entorno. Las entradas pueden adquirirse tanto en la plataforma Tuboleta.com como en las taquillas del propio teatro, facilitando el acceso para todos los interesados.

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Según la información proporcionada por el Teatro El Parque, estos eventos reafirman su compromiso con una programación que reconoce a los menores como públicos fundamentales. La meta es que, a través de las artes escénicas, se estimule la creatividad, la conversación y la sensibilidad en la infancia. En particular, ‘Radiofónicos’ invita al público a una experiencia sonora interactiva, donde la participación, las preguntas y la imaginación de los niños toman protagonismo. En esta "emisora" dirigida especialmente a la primera infancia, dos presentadores, una reportera y una robot se esfuerzan por mantener la transmisión en marcha, celebrando logros cotidianos, buscando juguetes perdidos y abriendo espacios para que los niños planteen sus preguntas. La música también tiene su espacio, con los protagonistas formando bandas que guían al público por una combinación de sonidos tradicionales y contemporáneos.

Por otra parte, ‘Las sombras de Topollo’ trae al escenario una historia sobre la aceptación de lo que nos hace diferentes. La obra muestra a Topollo, un inventor que, tras ser rechazado por su apariencia y vivir aislado, debe ayudar a los habitantes del bosque. Estos encuentros lo llevan a comprender el valor de la amistad, la empatía y la importancia de construir lazos afectivos. Con una propuesta escénica que fusiona el humor, la fantasía y la ternura, la puesta invita a reflexionar sobre la diversidad, el respeto y el reconocimiento de las particularidades de cada quien.

La invitación queda abierta para que las familias asistan al Teatro El Parque, ubicado en la carrera Quinta #36-05 de Bogotá, y disfruten de dos puestas en escena que fomentan la creatividad y la empatía desde la infancia.

¿Qué experiencias ofrece el Teatro El Parque en Bogotá para niños y familias en septiembre?

Durante septiembre, Teatro El Parque en Bogotá presenta ‘Radiofónicos’ y ‘Las sombras de Topollo’, dos funciones que promueven la imaginación y la construcción de vínculos afectivos en la infancia. Ambas obras ofrecen propuestas interactivas y reflexivas, enfocadas en la participación de niñas y niños y la valoración de la diversidad.

¿Dónde se pueden conseguir boletas para las funciones infantiles del Teatro El Parque?

Las boletas para los eventos ‘Radiofónicos’ y ‘Las sombras de Topollo’ están disponibles en la plataforma Tuboleta.com y en las taquillas físicas del Teatro El Parque, facilitando la adquisición para quienes desean asistir a estas actividades familiares en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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