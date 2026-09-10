Por: Portal Bogotá

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En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) hace un llamado a todas las comunidades educativas de Bogotá para fortalecer el diálogo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con información publicada en la página oficial del Distrito Capital, este esfuerzo busca consolidar espacios seguros en los colegios, donde estudiantes, profesores, familiares y demás miembros puedan hablar abiertamente y recibir apoyo sin temor a ser juzgados.

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El artículo enfatiza que el estigma social y la desinformación suelen convertirse en trabas significativas para quienes requieren acompañamiento psicológico. Por esto, la SED resalta la urgencia de desestigmatizar la conversación sobre salud mental. Escuchar con atención, reconocer señales de alerta y guiar oportunamente hacia los distintos servicios de atención son acciones que pueden salvar vidas y contribuir al cuidado integral de cada persona.

Dentro de las herramientas de apoyo disponibles en la ciudad, se encuentran varias líneas telefónicas especializadas. Por ejemplo, la Línea 106 ‘El poder de ser escuchado’ funciona las 24 horas del día y dispone también de un chat en el número 300 754 8933, orientando a quienes necesitan ser escuchados en momentos difíciles. La Línea 123 está habilitada para emergencias relacionadas con salud mental, mientras que la Línea Púrpura (01 8000 112 137) brinda orientación en situaciones de violencia. Asimismo, la Línea Calma (01 8000 423 614) ofrece apoyo a hombres en manejo de emociones y resolución de conflictos, y la Línea 141, dependiente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), protege a menores en situación de riesgo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, es deber de todas las personas en la comunidad educativa construir entornos protectores, sin estigmas, donde los estudiantes puedan sentirse respaldados y en confianza para pedir ayuda siempre que la requieran. El mensaje difundido durante esta conmemoración apuesta por visibilizar la importancia de la salud mental en el entorno escolar y la responsabilidad colectiva de cuidar la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las líneas de atención para salud mental y prevención del suicidio en Bogotá?

En Bogotá, existen varias líneas de atención especializadas para orientación y apoyo en temas de salud mental y prevención del suicidio. Entre ellas están la Línea 106 ‘El poder de ser escuchado’, disponible permanentemente, el chat 300 754 8933, la Línea 123 para emergencias, la Línea Púrpura para casos de violencia, la Línea Calma para apoyo emocional a hombres y la Línea 141 del ICBF para proteger a menores en riesgo.

¿Por qué es importante hablar abiertamente sobre salud mental en las escuelas de Bogotá?

Hablar abiertamente sobre salud mental en las escuelas de Bogotá es fundamental porque reduce el estigma y la desinformación, promoviendo que niños, niñas y adolescentes busquen ayuda sin miedo. Según la Secretaría de Educación del Distrito, estas conversaciones en un ambiente protector permiten identificar señales de alerta y facilitar el acceso a servicios de apoyo cuando más se necesita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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