Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) publicó el pronóstico del clima para Bogotá correspondiente a este viernes 11 de septiembre de 2026. De acuerdo con el informe de la entidad, durante la madrugada se espera que Bogotá presente un cielo mayormente cubierto, aunque predominarán condiciones de tiempo seco en esa franja horaria. La temperatura mínima que se proyecta para la capital es de 11 grados centígrados, lo que representa un inicio de jornada relativamente fresco.

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La utilidad de este tipo de información, proporcionada directamente por el IDIGER, permite a la ciudadanía planear sus actividades diarias y tomar las precauciones necesarias, sobre todo en una ciudad donde las condiciones del clima pueden cambiar rápidamente. Además, la recomendación central de este reporte es programar las salidas y evitar contratiempos debidos a alteraciones climáticas repentinas.

Para profundizar en el acompañamiento a los habitantes, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) facilita la consulta en tiempo real del estado del clima en el Distrito. De acuerdo con el IDIGER, este sistema digital se actualiza constantemente para brindar datos precisos y actualizados, permitiendo que las personas tomen decisiones informadas sobre sus desplazamientos o actividades al aire libre.

Una de las herramientas destacadas para conocer el pronóstico de lluvias es Mapas Bogotá, un portal digital que, de acuerdo con las instrucciones del reporte, ofrece acceso sencillo y práctico. Para consultarlo, solo necesita ingresar al sitio web de Mapas Bogotá, seleccionar el ícono de mapa en la parte derecha, buscar en la sección ‘Otros mapas’ la categoría de ‘Lluvias’, y digitar la dirección de interés. El sistema automáticamente indicará si hay precipitaciones registradas en el lugar consultado, lo que resulta útil para planear desplazamientos o actividades específicas.

Asimismo, el SAB proporciona acceso permanente a la información climática distrital, fomentando una cultura de consulta preventiva. Según datos oficiales, se puede acceder al SAB a través de su portal digital para verificar en tiempo real las condiciones y pronósticos del clima en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá de manera rápida y sencilla?

Según el reporte del IDIGER, usted puede consultar el pronóstico del clima en Bogotá mediante el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y la plataforma Mapas Bogotá. Solo debe ingresar a estas páginas web, elegir la categoría de lluvias y buscar por dirección para saber en tiempo real las condiciones meteorológicas de su zona.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo funciona?

El Sistema Alerta Bogotá, según el IDIGER, es un portal digital que ofrece información en tiempo real sobre el clima y alertas en la ciudad. Facilita que los habitantes consulten datos actualizados y herramientas como mapas de lluvias, apoyando la toma de decisiones para evitar inconvenientes derivados del clima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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