Por: Portal Bogotá

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El Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC) 2027 abrió oficialmente su convocatoria en Bogotá, una iniciativa impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCDRD) en conjunto con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y sus entidades adscritas, según información publicada en el portal oficial de la ciudad. Esta estrategia ofrece a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de la capital la oportunidad de fortalecer el ámbito artístico, patrimonial y creativo de los barrios y veredas a través de un apoyo financiero que podrá cubrir hasta el 70 % del costo de cada proyecto seleccionado, impulsando así el acceso equitativo a los derechos culturales y fortaleciendo el tejido social, conforme a las prioridades del Plan Distrital de Desarrollo.

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La convocatoria está dirigida a organizaciones legalmente constituidas bajo la figura de ESAL que tengan su domicilio principal, o alguna de sus sedes, en Bogotá D.C. Los requisitos son rigurosos, pues buscan garantizar la idoneidad para ejecutar recursos públicos. Entre ellos destacan la vigencia jurídica —el tiempo registrado en el Certificado de Existencia y Representación Legal debe abarcar la ejecución del proyecto más tres años adicionales—; la inclusión explícita en su objeto social de actividades artístico-culturales; la acreditación de trayectoria comprobada en la ciudad y la inscripción activa en el sistema de contratación Colombia Compra Eficiente (SECOP II).

El PDAC 2027 plantea dos modalidades: proyectos de concertación anual, dirigidos a propuestas nuevas o no recurrentes cuya financiación se limita a 2027, y proyectos bienales, enfocados en iniciativas recurrentes con impacto demostrable, permitiendo financiación para 2027 y 2028. Aunque la SCDRD o Idartes pueden cubrir hasta el 70 % del proyecto, el 30 % restante debe ser asumido por la entidad participante, a través de recursos propios, alianzas de cofinanciación o aportes en especie, debidamente cuantificados en el presupuesto.

Los proyectos deben alinearse con una de ocho líneas estratégicas priorizadas, entre ellas producción artística, festivales, formación, dinamización de espacios ciudadanos, inclusión, salud colectiva, innovación y aprendizajes aplicados. Todo el trámite de postulación se realiza exclusivamente vía virtual a través de la plataforma CULTURED, sin admitir documentos físicos. El calendario oficial inicia inscripciones el 7 de septiembre y cierra el 22 de octubre de 2026. Los proyectos seleccionados desarrollarán sus actividades entre el 1 de mayo y el 15 de diciembre de 2027. Todas las condiciones específicas y anexos técnicos están disponibles en cultured.gov.co.

¿Cuáles son los requisitos clave para participar en la convocatoria PDAC 2027 en Bogotá?

Las organizaciones deben estar formalmente constituidas como Entidades Sin Ánimo de Lucro, tener domicilio o sede en Bogotá, garantizar vigencia jurídica suficiente, mostrar experiencia comprobada en proyectos similares en la ciudad, incluir actividades culturales en su objeto social y tener registro actualizado en el sistema SECOP II, según lo indicado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cómo funciona la cofinanciación del PDAC 2027 y qué deben aportar las entidades participantes?

El PDAC 2027 financia hasta el 70 % del valor total del proyecto seleccionado; el 30 % restante debe ser cubierto por la entidad concursante, ya sea con fondos propios, alianzas de cofinanciación o aportes en especie, todo debidamente registrado en el presupuesto del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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