Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa marca un nuevo rumbo en la manera en la que la capital concibe su transporte público y el desarrollo urbano. Dejando atrás la visión que reduce al sistema solo a mover personas, la ciudad se embarca en una revolución que busca construir entornos más accesibles, sostenibles y conectados, pensados de verdad desde quienes los habitan. Ese giro se materializa con el proyecto Ondas Metropolitanas en Bogotá, iniciativa pionera liderada por TransMilenio tras la expedición del Decreto Distrital 299 de 2026, y que representa el primer Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) desarrollado en un predio privado. Según la información oficial de TransMilenio, con esta acción la empresa se consolida como Operador Urbano Público y sienta un precedente clave para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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El proyecto Ondas Metropolitanas plasma una visión innovadora: utilizar el transporte público como catalizador para la renovación urbana. De acuerdo con declaraciones del gerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, no solo se trata de infraestructura, sino de transformar el entorno y la vida de las personas, acercando empleo, vivienda, comercio, espacio público y devolviendo a los ciudadanos el tiempo que usualmente se pierde en desplazamientos largos.

Esta transformación comienza a materializarse con el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), componente esencial del POT, que prioriza la planeación de la ciudad a partir de corredores de transporte de alta capacidad, como el de la avenida carrera 68. El proyecto, ubicado en el sector de Montevideo, busca convertir un área industrial en un desarrollo de usos mixtos, donde viviendas, comercios, servicios y espacios públicos coexisten y reducen la necesidad de desplazamientos extensos. Todo esto, de acuerdo con lineamientos del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y el POT.

Un elemento importante recae en la nueva función normativa de TransMilenio. La entidad no construye directamente estos desarrollos, sino que crea condiciones regulatorias favorables para que los propietarios y promotores privados impulsen proyectos urbanos orientados al transporte, fomentando la integración entre movilidad, espacio público y vivienda. Esto permite aprovechar mejor el valor del suelo y reinvertir parte de ese valor en el fortalecimiento del propio sistema de transporte.

La alianza entre lo público y lo privado, mencionada en los documentos oficiales y en declaraciones del gerente de TransMilenio, permite mayor seguridad jurídica, reglas claras y condiciones óptimas para crear barrios diversos, accesibles y vibrantes. El modelo, más que un simple proyecto inmobiliario, se traduce en barrios diseñados para la vida cotidiana, con comercio en los primeros pisos, andenes amplios, zonas verdes y espacios seguros que favorecen la movilidad sostenible.

Así, el enfoque del PRUMS y del proyecto Ondas Metropolitanas significa crecimiento inteligente, nuevas oportunidades de inversión, dinamismo económico y entorno seguro, evidenciando cómo la movilidad y la planeación urbana pueden ir de la mano para construir una ciudad más cercana, eficiente y humana.

¿Cómo impacta el proyecto Ondas Metropolitanas la calidad de vida en Bogotá?

El proyecto Ondas Metropolitanas favorece la calidad de vida en Bogotá al acercar la vivienda, el trabajo, el comercio y los servicios a quienes habitan la ciudad, permitiendo que las personas reduzcan tiempos de desplazamiento y tengan mayor acceso a oportunidades, de acuerdo con lo oficializado por TransMilenio y en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

¿Qué significa el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) en la planificación urbana?

El modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), contemplado en el POT, implica planificar la ciudad alrededor de corredores de transporte público, tomando la movilidad como eje para organizar nuevos desarrollos urbanos, facilitando la integración de vivienda, comercio y servicios, y reduciendo así la dependencia del vehículo particular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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