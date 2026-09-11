Por: Portal Bogotá

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Cada día, en Bogotá se realizan más de 525.000 recorridos en taxi, una cifra que evidencia la importancia de este medio de transporte para la ciudadanía, según datos recopilados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En respuesta a la necesidad de mejorar la confianza y satisfacción de los usuarios, la SDM ha puesto en marcha una nueva estrategia denominada “Factor de Excelencia Operacional”. Esta iniciativa tiene el propósito de reconocer a aquellos taxis y conductores que cumplan criterios indispensables para ofrecer un servicio más seguro, confiable y adaptado a las expectativas de quienes viajan en la ciudad.

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La estrategia surge tras identificar retos críticos a partir de mediciones realizadas por la misma entidad, según las cuales la atención del conductor, la seguridad durante el trayecto, la transparencia en el cobro de la tarifa y la facilidad en la comunicación con el usuario son aspectos que requieren mejoras sustanciales. La Administración distrital, consciente de que el taxi es un servicio clave para mujeres, personas mayores y quienes deben movilizarse por motivos asociados al cuidado de otros o para trámites, busca transformar la experiencia de uso para este grupo diverso de viajeros.

El “Factor de Excelencia Operacional” se estructura sobre tres pilares fundamentales. El primero es el fortalecimiento de los conductores, quienes recibirán formación específica en atención al usuario, movilidad accesible y seguridad vial, con un enfoque en el trato respetuoso, seguro e incluyente. En la etapa inicial están previstos cuatro módulos de capacitación básica.

En segundo lugar, la estrategia incorpora herramientas tecnológicas como el código QR en la tarjeta de control, que permitirá a los usuarios consultar datos relevantes sobre el vehículo, el conductor, la tarifa y la posibilidad de calificar el servicio. Finalmente, el tercer pilar promueve la renovación de la flota hacia vehículos modernos, cómodos y amigables con el medio ambiente, restringiendo la antigüedad a máximo cinco años y aceptando automotores de combustión, híbridos o eléctricos.

La SDM acreditará únicamente a aquellos taxis postulados por sus empresas y que hayan cumplido con las condiciones definidas tras la debida verificación. Los vehículos elegidos podrán acceder a una tarifa diferencial como reconocimiento a su compromiso con la excelencia. Tanto la ciudadanía como los usuarios podrán verificar la acreditación consultando la página oficial de la SDM o revisando la tarjeta de control del taxi antes de pagar la tarifa especial. El proceso de implementación es gradual y arrancará con los requisitos propuestos para 2026, permitiendo un avance paulatino hacia estándares superiores de servicios y tecnología en el sector. De acuerdo con la información oficial, el proyecto se encuentra disponible en el portal LegalBog para consultas y comentarios.

¿Qué es el Factor de Excelencia Operacional en los taxis de Bogotá?

El Factor de Excelencia Operacional es una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para reconocer y premiar a los taxis y conductores que ofrecen un servicio seguro, confiable y acorde a las necesidades de los usuarios. La iniciativa se basa en la capacitación de conductores, el uso de tecnología para facilitar la experiencia del usuario y en la modernización de los vehículos, incentivando mejores condiciones y estándares en el sector.

¿Cómo se puede consultar cuáles taxis están acreditados por el Factor de Excelencia Operacional?

Las personas interesadas pueden verificar qué taxis y empresas cuentan con la acreditación del Factor de Excelencia Operacional consultando la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá o revisando la tarjeta de control del taxi, donde quedará registrada la acreditación antes de que se cobre la tarifa diferencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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