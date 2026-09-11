Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha decidido respaldar de manera activa la reconstrucción de Santiago de Cali luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto. La iniciativa, liderada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, comenzó con una visita a Cali el primero de septiembre, donde participaron representantes de ambas ciudades junto a la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali (EDRU) y la Secretaría de Vivienda de Cali. De acuerdo con la información revelada, este acercamiento responde a una instrucción del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, quien busca que la experiencia técnica de Bogotá sirva de apoyo a las familias caleñas que enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus hogares.

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Durante su estancia, los funcionarios de la capital destacaron la experiencia obtenida a través del programa ‘Mi Casa en Bogotá’ y propusieron una hoja de ruta dividida en cuatro frentes. Según explicó Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, este plan se enfoca en identificar y habilitar suelo apto para vivienda, aprovechar inmuebles existentes, agilizar trámites y coordinar subsidios y esfuerzos entre los sectores público y privado. Estas acciones buscan que el proceso sea más eficiente y que se logren soluciones integrales para los afectados.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá compartió con sus pares de Cali conocimientos sobre la aplicación de normas urbanas que han sido fundamentales para la gestión de suelo y el desarrollo de centros administrativos en Bogotá. Estas capacidades técnicas han convertido a RenoBo en un referente como operador urbano, aportando herramientas que pueden resultar claves para el desafío de Cali tras el sismo. Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, resaltó la importancia de esta cooperación y afirmó: “Las ciudades no están solas. La reconstrucción es un desafío que nos convoca a todos y todas, en el que el conocimiento, la experiencia y la capacidad técnica son fundamentales para construir futuro”.

Este trabajo conjunto ocurre en el marco de la Red de Empresas de Desarrollo Urbano (REDU), un espacio de articulación y cooperación entre diferentes entidades del país que facilita la renovación urbana. El primer encuentro entre Bogotá y Cali da inicio, así, a una serie de esfuerzos coordinados que continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de ofrecer respuestas oportunas y soluciones a la emergencia habitacional que enfrenta la capital del Valle del Cauca.

¿Cómo apoya Bogotá la reconstrucción de Cali tras el terremoto?

Bogotá, a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Secretaría Distrital del Hábitat, ha puesto a disposición su experiencia técnica, promoviendo acciones coordinadas como la identificación de suelo apto, la gestión de inmuebles existentes, la agilización de trámites y la articulación de subsidios. Esto representa un apoyo clave en la reconstrucción de viviendas afectadas en Cali.

¿Qué es la Red de Empresas de Desarrollo Urbano (REDU) y cuál es su función?

La Red de Empresas de Desarrollo Urbano (REDU) es una agrupación de entidades dedicadas a la renovación y el desarrollo urbano en diferentes ciudades de Colombia. Su función principal es mantener una cooperación y articulación constante entre sus miembros, facilitando el intercambio de conocimientos y la implementación de soluciones innovadoras para afrontar desafíos urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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