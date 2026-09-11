Por: El Espectador

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La edición del Festival Cordillera 2026, programada para los días 12 y 13 de septiembre, proyecta una asistencia de 90.000 personas, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por los organizadores. De este total de asistentes, el 40 % se espera que provenga de otras ciudades o incluso de otros países, lo que evidencia el alcance regional e internacional que ha adquirido este evento musical en Bogotá. El cartel de artistas de esta edición incluye nombres reconocidos como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Caifanes, Cultura Profética, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Mägo de Oz y Miguel Mateos, lo que presagia una significativa asistencia de seguidores de diversos géneros musicales.

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Ante la magnitud del evento y la llegada masiva de público, Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, anunció que habilitará rutas especiales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) una vez termine el horario habitual, para facilitar la movilidad de los asistentes. Según indicó el subgerente de Transmilenio, Jaime Monroy, estas rutas especiales saldrán desde la calle 53 con carrera 66A y tendrán como destinos Unicentro, Septimazo y la avenida 1 de Mayo. La operación de estas rutas comenzará tan pronto se declare la finalización del evento y se mantendrá activa hasta que el Puesto de Mando Unificado (PMU) dé por concluida la evacuación, garantizando así que todos los asistentes puedan retirarse del lugar de forma segura y ordenada.

Además de estas rutas especiales, Transmilenio recordó que hay más de 33 rutas del SITP en funcionamiento habitual con paraderos cercanos al Parque Simón Bolívar en la avenida carrera 68 y calle 53, así como 26 rutas más en estaciones como Salitre – El Greco, CAN – British Council y Movistar Arena, las cuales cubren diferentes sectores de la ciudad, lo que complementa la oferta de transporte para quienes asisten al festival.

Cabe destacar que el Festival Cordillera se encuentra entre los 11 grandes eventos evaluados por el Distrito durante 2025; en conjunto, estos espectáculos alcanzaron un impacto económico estimado de $656.671 millones en Bogotá. Entre los otros eventos analizados estuvieron el Festival Estéreo Picnic y los conciertos de Shakira, como lo reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas especiales habilitará Transmilenio para el Festival Cordillera 2026?

Transmilenio anunció que implementará tres rutas especiales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que partirán desde la calle 53 con carrera 66A y tendrán como destino Unicentro, Septimazo y avenida 1 de Mayo, iniciando su operación tras la finalización del festival, según el subgerente Jaime Monroy.

¿Cuántas personas se esperan en el Festival Cordillera 2026 y de dónde provienen?

De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por los organizadores, se proyecta una asistencia de 90.000 personas, de las cuales el 40 % llegará desde otras ciudades o países, lo que resalta el impacto nacional e internacional del evento musical en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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