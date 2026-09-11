Por: Portal Bogotá

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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha anunciado una nueva jornada de recolección de residuos especiales para este sábado 12 de septiembre de 2026 en Bogotá, dentro de su iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". El objetivo principal de esta actividad es incentivar el correcto manejo ambiental y la disposición adecuada de residuos como escombros, restos de construcción y demolición, así como objetos voluminosos tales como colchones, madera, muebles y tejas, los cuales no son recogidos normalmente por los operadores de aseo tradicionales.

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De acuerdo con la UAESP, se habilitarán diferentes Ecopuntos en varias localidades para que quienes tengan este tipo de residuos puedan llevarlos y contribuir al cuidado y ornato de los barrios. La disposición correcta de estos elementos evita la acumulación indebida de residuos en espacios públicos y fomenta la limpieza en las comunidades. Esta labor de la ciudadanía es fundamental, pues cuando se separa adecuadamente lo que ya no se utiliza y se hace uso de los puntos oficiales, la imagen de Bogotá y la calidad de vida de sus habitantes mejoran significativamente.

La UAESP recalca que este tipo de materiales, al ser voluminosos o presentar características especiales, requieren una atención diferenciada y adecuada, motivo por el cual han dispuesto Ecopuntos específicos para su tratamiento. Los interesados pueden consultar los lugares exactos de ubicación de estos puntos a través de los canales oficiales publicados por la UAESP.

Como apoyo a los ciudadanos, también está disponible el portal web de Aseo Bogotá, un sitio creado para ofrecer información clara, sencilla y útil sobre el servicio público de aseo en la capital. En este espacio digital se pueden consultar diferentes recomendaciones para el manejo y disposición de escombros, muebles y otro tipo de basura que no entra en la recolección convencional, garantizando así que todas las personas tengan acceso a datos actualizados sobre cómo y dónde llevar estos elementos.

Esta estrategia busca fortalecer la cultura ciudadana y la corresponsabilidad en el cuidado del entorno, recordando que el buen manejo de los residuos inicia con cada persona a partir de la correcta separación y entrega en lugares autorizados.

¿Dónde se ubican los Ecopuntos para disposición de residuos voluminosos en Bogotá?

Los Ecopuntos estarán distribuidos en diferentes localidades de Bogotá el sábado 12 de septiembre de 2026. La información sobre la ubicación exacta de cada uno puede consultarse a través del portal oficial de la UAESP, donde se detalla la dirección de estos puntos para facilitar a la ciudadanía el acceso y aprovechamiento de este servicio especial.

¿Qué tipo de residuos se pueden llevar a los Ecopuntos en Bogotá?

En los Ecopuntos que se dispondrán por parte de la UAESP se recibirán residuos que no recoge el operador de aseo común, como escombros, residuos de construcción y demolición, y objetos voluminosos tales como colchones, madera, muebles y tejas. Estos materiales requieren una disposición especial debido a su volumen y características.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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