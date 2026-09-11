Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa fortaleciendo su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y esta vez, como parte de las acciones proactivas lideradas por el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio en colaboración con la Policía de Bogotá, se logró una captura relevante. Según lo informado en la fuente del portal oficial de Bogotá, un hombre fue sorprendido en flagrancia por el supuesto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta captura se desarrolló en el marco de las habituales tareas de control que la Policía adelanta en las 11 troncales del sistema de transporte masivo.

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El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Caracas, un sector estratégico por donde circula un importante flujo de personas todos los días. Durante una patrulla rutinaria, los uniformados detectaron la actitud sospechosa de un ciudadano, quien al notar la presencia policial intentó evadir el control y ocultar un bolso. Ante esto, la policía procedió a requisarlo y encontró dentro del bolso 180 dosis de bazuco, una droga de alto impacto que afecta la seguridad y convivencia en entornos urbanos. Inmediatamente, tanto el detenido como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de coordinar los procesos judiciales de este tipo de delitos.

De acuerdo con cifras oficiales de la Policía de Bogotá, durante 2026 las operaciones desarrolladas han permitido incrementar en un 19 % la cantidad de bazuco incautado en comparación con el mismo periodo de 2025, llegando a un total de 296 kilogramos retirados de las calles. Esta cifra refleja el esfuerzo institucional por contrarrestar el microtráfico y proteger los entornos más vulnerables de la ciudad.

Por último, se recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier conducta o hecho contrario a la convivencia o que constituya delito, utilizando medios oficiales como la Línea de Emergencias 123. La colaboración ciudadana, de acuerdo con la administración bogotana, es fundamental para adelantar procesos investigativos y acciones correctivas que contribuyan a una ciudad cada vez más segura para todos sus habitantes.

¿Por qué es importante la incautación de bazuco en Bogotá?

La importancia radica en que la incautación de bazuco, según datos oficiales de la Policía de Bogotá, ayuda a disminuir el tráfico de drogas en sectores críticos y mejora la percepción de seguridad en la ciudad. Además, permite retirar sustancias peligrosas que afectan la salud pública y la convivencia ciudadana.

¿Qué significa la judicialización en casos de tráfico de estupefacientes?

La judicialización, de acuerdo con el proceso realizado por la Fiscalía General de la Nación, implica que la persona capturada y las evidencias (como el bazuco incautado) pasan a un proceso legal, donde un juez determinará las responsabilidades penales y las posibles sanciones asociadas al delito cometido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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