Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá anunció el cierre total de la calzada de la avenida carrera Novena con avenida calle 100 en ambos sentidos, una medida que responde a la necesidad de avanzar con el montaje de cerchas metálicas dentro del contrato IDU-353-2020. Este cierre, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la SDM, inició a las 10:00 p. m. del 9 de septiembre de 2026 y se prolongará durante una semana en el mismo horario nocturno, hasta las 4:00 a. m. cada día. La intervención forma parte de un esfuerzo mayor por mejorar la infraestructura de movilidad en este sector estratégico de la ciudad.

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De acuerdo con la SDM, para mitigar el impacto de la obra y asegurar la movilidad de los usuarios, se implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Así, los vehículos que circulan en sentido norte - sur por la carrera 9 deben tomar rutas alternas a través de la calle 104 hacia occidente, luego continuar por la avenida carrera 15 al norte y conectar por la glorieta de la carrera 15 con la avenida calle 100. Desde allí, deben tomar la diagonal 92 al sur hasta reencontrar su recorrido habitual. Esta desviación puede ser consultada en el primer mapa oficial suministrado por la entidad.

Mientras, quienes viajan en sentido sur - norte por la avenida carrera 9 utilizarán la calzada paralela que lleva hasta la glorieta de la avenida carrera 15 y, desde allí, por la avenida calle 100 regresan a la ruta hacia el norte. Esta opción aparece identificada en el segundo mapa divulgado por las autoridades.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), la SDM indicó que el paradero 017A01, situado en el costado occidental de la carrera 9 entre calles 103 y 102, será trasladado temporalmente al paradero 015A01, que se encuentra más arriba, entre las calles 104 y 106, también sobre el costado occidental. Esto permitirá que los usuarios de transporte público cuenten con una opción cercana y accesible durante la duración del cierre.

La movilidad peatonal y ciclista no será limitada durante la obra, pues según la SDM los andenes y la infraestructura para los peatones y ciclistas permanecerán habilitados e intactos, de acuerdo con el tercer mapa suministrado. De esta forma, la entidad busca mantener el flujo seguro y constante para quienes se movilizan a pie o en bicicleta por la zona afectada.

¿Por qué cerraron la calzada de la avenida carrera Novena con calle 100 en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad afirmó que el cierre en la avenida carrera Novena con la avenida calle 100 se debe a la instalación de cerchas metálicas, según el cronograma del contrato IDU-353-2020. Esta labor hace parte de una estrategia para avanzar en la mejora de la infraestructura vial en ese importante cruce de Bogotá y se realiza en horarios nocturnos y por etapas para minimizar el impacto en la movilidad.

¿Cómo afectan los cambios del SITP y las rutas alternas a los usuarios durante el cierre vial?

Durante el cierre, el principal cambio en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) es la reubicación temporal del paradero 017A01 al 015A01 sobre la carrera 9, asegurando que los usuarios conserven acceso a paradas cercanas. Además, las rutas alternas definidas por la SDM para los vehículos particulares y transporte público buscan mantener la circulación, aunque pueden representar trayectos más largos y tiempos adicionales mientras duran las obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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