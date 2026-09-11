Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha puesto en marcha una nueva fase de gestión en el marco del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2026, impulsado por la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial publicada por la SED, actualmente se adelanta la adjudicación del proceso de evaluación, proceso en el que se busca seleccionar un aliado estratégico e idóneo que garantice una evaluación rigurosa de las propuestas postuladas al premio. Esta acción responde a la intención de reconocer y potenciar la labor investigativa y de innovación educativa de los maestros y maestras participantes, permitiendo que la experiencia trascienda la simple participación y se convierta en una oportunidad valiosa de aprendizaje y fortalecimiento profesional.

Sigue a PULZO en Discover

La SED recalca que este proceso de adjudicación está diseñado para asegurar una lectura especializada de las propuestas, lo que permitirá a los docentes recibir retroalimentación fundamentada y orientada al mejoramiento continuo. De esta manera, el proceso no solo premia el esfuerzo sino que también contribuye de forma directa al desarrollo profesional docente y a la calidad educativa en la ciudad.

En este contexto, las actividades del Premio seguirán un cronograma específico, que ya ha sido establecido y divulgado por la autoridad educativa. Aunque en el contenido provisto no se detallan las fechas exactas de cada etapa, la SED invita a los interesados a mantenerse informados y consultar el calendario oficial, disponible a través de los canales institucionales. Asimismo, para quienes requieran información adicional sobre el proceso o deseen aclarar dudas respecto a la postulación, la SED ha dispuesto una dirección de correo electrónico oficial: premioinvestigacioneinnovacion@educacionbogota.gov.co.

En concordancia con sus políticas educativas, la Secretaría de Educación del Distrito reafirma que el Premio a la Investigación e Innovación Educativa busca impactar directamente en el fortalecimiento de la calidad educativa en Bogotá, reconociendo el papel transformador de la docencia y fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas en los colegios de la ciudad. Todo el proceso es respaldado por información y normativas divulgadas en los canales oficiales del Distrito, garantizando transparencia y rigor en cada etapa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2026 de la Secretaría de Educación de Bogotá?

El Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2026 de la Secretaría de Educación del Distrito es una convocatoria que reconoce y fomenta proyectos innovadores y procesos investigativos desarrollados por maestros y maestras de Bogotá, permitiéndoles fortalecer sus experiencias pedagógicas a través de un proceso de evaluación especializado y riguroso.

¿Cómo pueden los maestros participar o recibir información sobre el proceso de evaluación del Premio a la Investigación e Innovación Educativa?

Los maestros interesados en participar o conocer detalles sobre el proceso de evaluación del Premio pueden comunicarse directamente con la Secretaría de Educación del Distrito, utilizando el correo electrónico oficial premioinvestigacioneinnovacion@educacionbogota.gov.co, donde podrán resolver dudas y obtener información sobre el cronograma y requisitos del concurso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z