Por: Portal Bogotá

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Las obras de infraestructura continúan transformando a Bogotá, y uno de los puntos destacados es la intervención en la avenida carrera Séptima, entre calle 99 y calle 127. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), dentro del contrato IDU-1739-2023, se autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el cierre total del puente vehicular y las conexiones de la avenida carrera Séptima con avenida calle 100, con el objetivo de facilitar las actividades de construcción y garantizar la seguridad vial. Según comunicó la SDM, este cierre se extenderá por aproximadamente 12 meses, empezando el 13 de septiembre de 2026, y operará bajo un horario continuo de 24 horas.

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La decisión, sustentada en la necesidad de desmontar el puente vehicular y construir pantallas del deprimido de la avenida calle 100 con carrera Séptima, implica la reorganización del tránsito para vehículos particulares y públicos, así como para peatones. Se identificaron rutas de desvío muy específicas para quienes circulan en sentido norte-sur y sur-norte por la carrera Séptima o quienes lo hacen por la avenida calle 100 en ambos sentidos. De acuerdo con la información suministrada por la SDM en Bogotá, quienes transitan norte-sur y desean conectarse con la avenida calle 100 al occidente, deberán tomar rutas alternas por calles como la 102 o la 94 y carreras como la 8A u 11, mientras que en sentido contrário, los conductores podrán desplazarse por vías como la calle 94 y la carrera 15.

Para quienes usan el transporte público, se detallaron alteraciones en los trayectos de las rutas troncales (buses duales) y zonales, según los recorridos históricos de cada una y el impacto del cierre. Por ejemplo, la ruta T12 deberá tomar desvíos por la calle 94 y la carrera 15, y otros servicios como el 634, 611, B919 o 442 ajustarán sus recorridos para evitar la zona de obra, todo expuesto en los mapas oficiales de la SDM. Paralelamente, se informó sobre el manejo especial en días dominicales o festivos, por la implementación de vías de ciclovía.

En cuanto al manejo de paraderos, el plan contempla el traslado y unificación de varios puntos de parada estratégicos para las rutas afectadas, detallando sus nuevas ubicaciones y conexiones, además de la creación de paraderos provisionales. Para los peatones, también se han definido caminos alternos y la utilización de pasos semaforizados, garantizando la continuidad del flujo peatonal, tal como lo ilustran los mapas proporcionados por la SDM.

Con este plan, las autoridades buscan mitigar las molestias a la ciudadanía y mantener la movilidad en uno de los corredores más importantes de Bogotá, a la vez que avanzan las obras para mejorar la infraestructura vial.

¿Cuáles son las rutas de desvío para vehículos por el cierre del puente en la carrera Séptima con calle 100?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, las personas que circulan por la avenida carrera Séptima y calle 100 deberán tomar desvíos precisos como la calle 102 y la carrera 8A al sur, la calle 94 al occidente, la avenida carrera 15 al norte y la carrera 11, según el sentido de su recorrido, para retomar su ruta habitual eludiendo la zona de obra.

¿Qué cambios habrá en las rutas y paraderos del transporte público por las obras en la carrera Séptima y calle 100?

Según comunicó la Secretaría Distrital de Movilidad, las rutas troncales y zonales ajustarán sus recorridos, y se implementarán nuevos paraderos y reubicaciones estratégicas. Por ejemplo, la ruta T12 se desviará por calles alternas, mientras que otros servicios modificarán sus paradas y trayectos conforme a los planes y mapas oficiales entregados por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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