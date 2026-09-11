Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las autoridades de la capital reportaron avances judiciales relevantes para la seguridad de la ciudadanía. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y replicada por el propio alcalde Carlos Fernando Galán, se logró la captura de un hombre identificado como presunto responsable de la agresión a un adulto mayor que ejercía labores como guarda de seguridad en el barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón, el pasado 5 de septiembre.

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La detención de este sujeto se produjo gracias al trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Según lo anunció el alcalde Galán en su cuenta oficial de X, el capturado no solo estaría implicado en la agresión al vigilante, sino que además habría amenazado posteriormente a otro ciudadano, motivo por el cual se le impuso medida de aseguramiento preventiva.

En palabras del mandatario: “Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No solo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”.

El proceso judicial continúa en desarrollo, ya que, según la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación adelanta la audiencia de imputación de cargos al detenido por los hechos ocurridos contra el guarda de seguridad. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acción que afecte la convivencia y la seguridad a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando la importancia de estos reportes como herramientas fundamentales para iniciar procesos investigativos y aplicar sanciones judiciales.

Estos avances en materia de seguridad reflejan el compromiso de las entidades distritales y judiciales para combatir el crimen y fortalecer la percepción de seguridad, promoviendo así el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y contribuyendo a que la capital sea un espacio más seguro para todos sus habitantes.

¿Cómo se produjo la captura del agresor del guarda de seguridad de Modelia según las autoridades?

La captura del agresor se logró mediante una labor conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, según informaron fuentes oficiales y el alcalde Carlos Fernando Galán. Este trabajo articulado permitió identificar y detener al presunto responsable pocos días después del incidente.

¿Qué medida judicial enfrenta el detenido por la agresión en Modelia y cuál es el procedimiento a seguir?

El detenido enfrenta actualmente una medida de aseguramiento por los delitos de agresión y amenazas contra dos ciudadanos. Según lo declarado por el alcalde y la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación está desarrollando la audiencia en la que se imputarán formalmente los hechos al acusado, iniciando así el proceso investigativo y judicial respectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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