Por: Portal Bogotá

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Un impactante caso sacudió a Bogotá y al departamento de Cundinamarca la noche del 9 de septiembre de 2026, cuando la Policía de Cundinamarca detuvo a un hombre de 44 años que conducía un vehículo en el que se hallaron los cuerpos sin vida de una mujer y una menor de edad. El hecho ocurrió en la vía al Llano, en sentido Villavicencio-Bogotá, específicamente en el kilómetro 17+300. La detención se produjo tras una inspección solicitada por la concesión encargada de la vía, debido a un comportamiento sospechoso del conductor.

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Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien se pronunció públicamente sobre el caso, "anoche a las 8:40 fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá-Villavicencio." De acuerdo con la información ofrecida por autoridades, el hombre capturado sería el esposo de la mujer fallecida y el padre de la menor. La Fiscalía General de la Nación, mediante su seccional de Cundinamarca, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias, los móviles y las responsabilidades de este crimen.

Las primeras indagaciones indican que los homicidios se habrían presentado el lunes 7 de septiembre de 2026 en la localidad de Usme, ubicada en el sur de Bogotá. Posteriormente, el hombre habría trasladado los cuerpos y viajado por distintos lugares del país, incluyendo un trayecto hasta La Dorada, Caldas, antes de regresar y ser capturado en la mencionada vía. El sujeto, oriundo del departamento de Cesar, se desempeñaba como vigilante y anteriormente había sido soldado profesional, según datos confirmados por la Policía y difundidos por las autoridades departamentales.

Tras la detención, el responsable quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación en un municipio del oriente de Cundinamarca. La ciudadanía fue llamada a mantenerse alerta y a denunciar cualquier acto delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que, como lo destaca el mensaje oficial, la denuncia ciudadana es fundamental para el avance de los procesos judiciales y para fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía General de la Nación frente a este caso en la vía Bogotá-Villavicencio?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y citada en la declaración de Jorge Rey, la Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional en Cundinamarca, ha asumido la investigación con el fin de esclarecer los hechos, identificar los móviles de los homicidios y establecer las responsabilidades. El caso está en curso bajo la supervisión de las autoridades competentes.

¿Cómo debe proceder una persona que sea testigo de un comportamiento sospechoso en Bogotá?

Si una persona observa acciones extrañas o situaciones contrarias a la convivencia en Bogotá, lo recomendable es comunicarse de inmediato a la Línea de Emergencias 123. La denuncia oportuna facilita la acción de las autoridades, contribuye a la judicialización de los responsables y es clave para fortalecer la lucha contra el crimen en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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