Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una ofensiva constante contra el hurto de vehículos, una problemática que afecta la tranquilidad de los ciudadanos en diversos sectores de la capital. Recientemente, según información proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se registró la captura en flagrancia de un hombre por el presunto delito de receptación de una motocicleta reportada como robada. Este procedimiento, llevado a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, contó con el apoyo estratégico de la Policía de Bogotá y la utilización de tecnología de vigilancia avanzada.

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El operativo se desarrolló gracias a los patrullajes realizados por los uniformados, acompañados por unidades del Grupo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART). Durante las labores de registro y control en el barrio Altos de la Cruz, los drones identificaron una motocicleta conducida por un ciudadano que adoptó una actitud sospechosa e intentó huir del control policial. Esta reacción alertó a las patrullas en tierra, quienes lograron interceptar el vehículo poco después.

Tras la verificación de los antecedentes, los policías encontraron inconsistencias en la placa de la motocicleta. De acuerdo con lo establecido durante la investigación, este vehículo habría sido hurtado el pasado 17 de julio mediante la modalidad de halado, término empleado para referirse al robo de un automotor dejando intactos los accesos, generalmente aprovechando un descuido del propietario. El capturado, un hombre de 30 años, presentaba antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lo que complejiza su situación judicial. Tanto él como la motocicleta recuperada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la continuación del proceso legal correspondiente.

El balance parcial de las operaciones apoyadas por el Grupo SIART durante el 2026 refleja la captura de 71 personas por diferentes delitos en la ciudad. Además, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer las investigaciones y mejorar la seguridad en Bogotá.

¿Cuál es la importancia del uso de drones en la estrategia de seguridad de Bogotá?

La implementación de drones, operados por el Grupo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART), ha mejorado la capacidad de la Policía de Bogotá para vigilar, detectar y responder a situaciones delictivas, permitiendo identificar vehículos sospechosos y actuar de manera oportuna en operativos de recuperación de automotores y captura de presuntos delincuentes.

¿Qué significa la modalidad de hurto ‘halado’ en casos de robo de vehículos en Bogotá?

La modalidad de ‘halado’ se refiere a la técnica utilizada para hurtar vehículos aprovechando un descuido del propietario, en la cual el delincuente se lleva el automotor sin forzar las cerraduras ni emplear violencia, lo que dificulta la detección del robo en su momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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