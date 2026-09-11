Un niño de apenas un año fue abandonado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en una calle del barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Aunque el menor fue encontrado completamente solo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de las autoridades y los habitantes del sector: una maleta que dejaron junto a él.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un habitante del barrio escuchó ruidos y golpes contra su vivienda y decidió salir a revisar qué estaba ocurriendo. Al hacerlo, encontró al pequeño en plena calle y sin ningún adulto que estuviera a su cuidado, por lo que avisó inmediatamente a las autoridades.

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Cuando los policías llegaron al sitio y verificaron al menor, encontraron que junto a él había una maleta de color blanco y negro. Al revisarla, descubrieron varios elementos destinados al cuidado del niño, entre ellos pañales, pañitos y algunos juguetes. Estos objetos habrían sido dejados junto al pequeño en el momento en que fue abandonado, contó Semana.

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Las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer cómo llegó el niño hasta ese lugar. En las imágenes aparece una mujer, quien sería su madre, llegando con el menor envuelto en una cobija y llevando la misma maleta. Después de permanecer algunos segundos en el sector, dejó al pequeño junto al equipaje y se retiró del sitio.

El niño quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que adelantará el proceso para el restablecimiento de sus derechos. Entretanto, las autoridades buscan identificar a la mujer y establecer qué parentesco tiene con el menor y cuáles fueron las razones que la llevaron a dejarlo solo durante la madrugada. La Secretaría de Seguridad señaló que analiza las imágenes para determinar el grado de responsabilidad de la mujer en los hechos.

Este es un llamado urgente a padres de familia. Una vez más, la Policía Nacional rescató a un bebé de tan solo 1 año en #Kennedy al parecer en un presunto abandono. Lo más insólito de este lamentable caso, fue dejado a su suerte en horas de la madrugada. Los detalles aquí. pic.twitter.com/wbn8plrRqb — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 10, 2026

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