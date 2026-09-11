Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) de Bogotá ha reforzado su compromiso con el acceso a la vivienda propia mediante la estrategia denominada "Toma de las salas de ventas". De acuerdo con la información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta iniciativa surge en respuesta a las solicitudes recurrentes de familias residentes en la capital. El propósito es acompañar y asesorar a quienes buscan adquirir vivienda en los proyectos inmobiliarios de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) disponibles en Bogotá, acercándoles la información sobre subsidios disponibles y orientándolos en el proceso de compra.

Sigue a PULZO en Discover

La entidad tiene previsto visitar veintidós salas de ventas distribuidas en diversas localidades: Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme. Así, las familias podrán acceder directamente, durante el fin de semana, a información clara sobre subsidios ofrecidos por los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa Oferta Preferente permite a las familias optar por una vivienda preseleccionada, con subsidios que equivalen a 10, 20 o hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por otra parte, Reactiva tu Compra está dirigido a hogares que ya están próximos al proceso de escrituración y necesitan apoyo para solventar dificultades asociadas al cierre financiero de la compra.

La estrategia se desarrollará en jornadas específicas, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, y abarca una oferta superior a 1.600 unidades habitacionales en más de 20 proyectos inmobiliarios. Durante ambas fechas, funcionarán puntos de visita en diferentes horarios y direcciones de las localidades mencionadas, cubriendo tanto proyectos en construcción como casi concluidos. Esta acción facilita a las familias interesadas un acercamiento directo a la oferta, asesoría y trámites, optimizando el acceso a la información y a las oportunidades vigentes.

Finalmente, la Secretaría Distrital del Hábitat recuerda a la ciudadanía que todos los trámites de subsidio son completamente gratuitos y no requieren intermediarios, advirtiendo que ninguna persona o empresa está autorizada para solicitar dinero en el proceso. El mensaje es claro: “¡No se deje engañar!” y haga uso de los canales oficiales para evitar fraudes o malos procedimientos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los subsidios de vivienda VIP y VIS en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital del Hábitat, para optar por los subsidios de vivienda VIP y VIS es necesario acercarse a las salas de ventas durante las jornadas programadas, donde los asesores de la entidad informarán sobre los procedimientos y documentos requeridos. Los detalles específicos pueden variar según el programa, pero el acompañamiento de los funcionarios busca asegurar que las familias conozcan y cumplan los requisitos debidos.

¿Cómo funcionan los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra en la adquisición de vivienda?

El programa Oferta Preferente permite a familias acceder a viviendas previamente seleccionadas, facilitando subsidios que pueden cubrir montos correspondientes a 10, 20 o 30 salarios mínimos. Reactiva tu Compra, por su parte, está dirigido a quienes están cerca de completar la compra de su vivienda y necesitan apoyo financiero para finalizar el proceso de escrituración, haciendo más viable el cierre económico de la adquisición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.