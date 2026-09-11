Por: Portal Bogotá

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La educación es uno de los ejes fundamentales en la agenda de la ciudad y, bajo esta premisa, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció el inicio de la primera etapa de inscripciones para los nuevos cupos en colegios públicos de Bogotá. De acuerdo con la entidad, este proceso está dirigido principalmente a la población priorizada y se extenderá hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.

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Según la información brindada por la Secretaría de Educación de Bogotá, la solicitud de cupos es un trámite completamente gratuito, que puede hacerse de manera virtual y sin intermediarios a través de la página web oficial (www.educacionbogota.edu.co). El formulario está destinado a niñas, niños, jóvenes y adultos que pertenezcan a diversos grupos priorizados: estudiantes que ingresan a preescolar, aquellos con hermanos matriculados en la institución, personas con discapacidad o con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento, así como miembros de comunidades y pueblos étnicos (Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom).

Adicionalmente, se prioriza el acceso de estudiantes víctimas del conflicto armado interno, quienes estén en gestación o lactancia, y personas que, conforme datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), se encuentran en condiciones de pobreza que corresponden a los grupos A y B.

Para realizar la solicitud, la familia debe contar con los datos de los documentos de identidad del estudiante y del acudiente, así como un número de celular y correo electrónico válidos. La SED resalta la importancia de la precisión en la información suministrada, ya que será por estos medios que se notificará sobre el avance del trámite.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales oficiales de la Secretaría, los resultados de la asignación del cupo podrán consultarse a partir del 30 de septiembre de 2026 en la web mencionada. La formalización de la matrícula deberá hacerse desde el 13 de octubre de 2026, de modo virtual o presencial, entregando todos los documentos requeridos según las indicaciones de la SED. Es necesario tener presente que, si la matrícula no se formaliza, el cupo será liberado automáticamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y cómo se pueden consultar los resultados de inscripción a colegios públicos de Bogotá en 2026?

Los aspirantes y sus familias podrán conocer el resultado del proceso de asignación de cupo a partir del 30 de septiembre de 2026, ingresando al portal oficial de la Secretaría de Educación del Distrito: www.educacionbogota.edu.co. Es fundamental revisar periódicamente este sitio web, ya que la información y los pasos a seguir se comunicarán exclusivamente por este medio y mediante los datos de contacto suministrados en la inscripción.

¿Qué requisitos son necesarios para solicitar cupo en los colegios públicos de Bogotá?

Para solicitar un cupo, la familia debe tener a la mano los documentos de identidad del estudiante y del acudiente, además de un número de celular y correo electrónico funcionales. Deben asegurarse de ingresar los datos de manera correcta, porque por esos canales se recibirá toda la información sobre el trámite. Si no se formaliza la matrícula en las fechas establecidas, el cupo será liberado automáticamente, por lo que es clave cumplir con todos los pasos y entregar los documentos requeridos por la Secretaría de Educación del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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