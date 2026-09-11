Por: Portal Bogotá

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El bienestar físico y emocional se convierte en el centro de una nueva actividad gratuita que ofrece la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) en Bogotá. Este sábado 12 de septiembre de 2026, la SDCRD invita a la ciudadanía a participar en una clase de yoga sin costo, enfocada en brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de quienes asistan. La jornada se desarrollará de 9:00 a 10:00 de la mañana en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en la plazoleta gimnasio ubicada en el sexto piso, en la calle 82 No. 10 - 69. La entrada es libre hasta completar el aforo, lo que permite que personas de todas las edades puedan sumarse a esta experiencia.

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El propósito de esta iniciativa, según información publicada por Bogotá.gov.co, es que los asistentes practiquen una disciplina que integra respiración, movimiento y autoconciencia, elementos fundamentales del yoga. Así, el CEFE Chapinero se transforma en un espacio de transformación cultural donde el cuerpo consciente figura como eje principal. La SDCRD busca ofrecer escenarios para que la ciudadanía acceda a actividades saludables y gratuitas, propiciando espacios de encuentro y bienestar en el interior de la capital.

Además de la clase de yoga, la programación cultural en este centro incluye otras actividades destacadas tales como clases gratuitas de capoeira para niños, de acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Estas iniciativas buscan incentivar la participación de toda la familia y fomentar hábitos saludables. Se destaca la importancia de agendar estas fechas, pues tanto residentes del sector como personas de otras zonas pueden aprovechar la oferta cultural y recreativa que brinda la secretaría.

La invitación es abierta y se enfatiza en la posibilidad de recargar la energía, mover el cuerpo y cuidar la mente. Este tipo de planes, ofrecidos por entidades distritales, se consolidan como alternativas accesibles que promueven el bienestar integral de la ciudadanía. A través de clases prácticas como esta, se resalta la función de la cultura y la recreación para fortalecer la calidad de vida urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario y la ubicación de la clase gratuita de yoga en el Centro Felicidad Chapinero?

La clase gratuita de yoga se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en la plazoleta gimnasio (piso 6), ubicada en la calle 82 No. 10 - 69. El horario establecido para esta actividad es de 9:00 a 10:00 a. m., con entrada libre hasta completar el aforo máximo del espacio.

¿Qué significa yoga y por qué es importante para el bienestar físico y emocional?

Yoga es una disciplina originaria de la India que combina prácticas de respiración, movimiento y meditación. Según la información proporcionada, el yoga se centra en el cuerpo consciente como eje de transformación cultural, ayudando a las personas a integrar mente y cuerpo, lo que propicia beneficios tanto físicos como emocionales. La práctica regular puede mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo de la autoconciencia y el bienestar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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