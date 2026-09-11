Así como hay buenas noticias por auxilios económicos en Colombia, la ilusión para encontrar empleo a nivel nacional queda sobre la mesa gracias a una puerta que se abre en lo que viene de 2026.

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El mercado laboral colombiano cierra el año con perspectivas favorables de contratación, registrando un escenario sumamente optimista para la vinculación de talento en diversas actividades productivas.

Así lo revela la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower, en la que más de 600 empleadores a nivel nacional reportaron una Tendencia Neta de Empleo de 35 % para el cuarto trimestre de 2026.

La cifra representa un aumento de 18 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 y de 13 puntos frente al trimestre anterior dentro del panorama económico nacional.

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El comportamiento responde, de acuerdo con los empleadores consultados, al crecimiento de las empresas y la generación de empleos directos en el territorio colombiano.

Para el periodo entre octubre y diciembre, 48 % de las organizaciones espera incrementar su plantilla, mientras que 37 % mantendrá estable su número de colaboradores y 13 % prevé reducirlo.

Los desafíos económicos aparecen como el principal motivo entre quienes consideran disminuir su plantilla personal durante la fase final del año.

“Los resultados muestran una perspectiva positiva para el empleo en Colombia durante el cierre de 2026. El incremento de la Tendencia Neta de Empleo evidencia que las empresas mantienen planes de crecimiento y generación de oportunidades laborales para su talento de alto impacto, aunque en un entorno en el que los desafíos económicos continúan influyendo en las decisiones sobre las plantillas”, afirmó Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.

Los sectores Automotriz (72 %), y Tecnología y Servicios TI (54 %), se destacan entre los que presentan mejores perspectivas de contratación en el país.

De igual forma tienen buenas perspectivas de contratación los sectores de Telecomunicaciones y Medios; Manufactura; Recursos Naturales, Energía y Servicios Públicos; y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos.

Por tamaño de empresa, las organizaciones con menos de 10 colaboradores presentan las expectativas más altas, con 49 %, un resultado que representa un crecimiento de 36 puntos porcentuales.

Le siguen las compañías de más de 5.000 empleados, con 43% de intención positiva para la vinculación de nuevo personal.

En el ámbito regional, Barranquilla presenta las mejores expectativas de empleo del país, con 48 %, mientras Medellín alcanza 44 %, además, la capital antioqueña es la de más crecimiento (+24 p.p.).

“La evolución de las expectativas también permite identificar dónde se concentra la demanda de talento. Sectores como el Automotriz y Tecnología y Servicios TI muestran una dinámica particularmente favorable, mientras las diferencias por tamaño de empresa y región reflejan un mercado laboral con necesidades diversas”, señaló Echeverri.

La encuesta también evidencia que la contratación de trabajadores de nivel inicial está aumentando frente a 2025 en diversos sectores de Colombia.

No obstante, los empleadores identifican algunos factores que pueden limitar esta contratación, entre ellos la presión sobre los costos, la falta de experiencia requerida, la disminución general de la contratación y el impacto de la automatización impulsada por inteligencia artificial en determinados puestos y tareas.

También señalan brechas en habilidades técnicas e interpersonales dentro de las nuevas dinámicas del mercado de trabajo.

“El crecimiento de la contratación de nivel inicial representa una oportunidad para quienes comienzan su trayectoria profesional. Al mismo tiempo, los resultados muestran que las habilidades técnicas e interpersonales siguen siendo determinantes para responder a las necesidades de las organizaciones en un mercado laboral que continúa transformándose”, concluyó Javier Echeverri.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower consulta desde 1962 a organizaciones sobre sus planes de contratación trimestrales en el ámbito mundial.

Para el cuarto trimestre de 2026, participaron más de 39.878 empleadores de 42 países en este estudio global.

Finalmente, es posible consultar la información completa ingresando a Investigaciones ManpowerGroup para analizar las tendencias del sector laboral.

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