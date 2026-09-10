Por: El Espectador

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El Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, anunció el 10 de septiembre una decisión relevante para el acceso a la educación superior en Colombia. Según información oficial compartida por el organismo, se restableció la línea de crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas, una alternativa que había sido suspendida hace dos años por el gobierno de Gustavo Petro y que desde entonces estaba reservada solo para estudiantes de universidades públicas.

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Esta medida, según detalló la entidad en un comunicado, implica que el crédito vuelve a estar disponible bajo un modelo de educación superior mixta, beneficiando tanto a quienes estudian en universidades públicas como privadas. La decisión fue ratificada por el presidente del Icetex, Richard Caicedo, quien explicó que el respaldo económico tiene como objetivo facilitar que cualquier estudiante de educación superior, y sin distinción del tipo de universidad en la que esté matriculado, pueda solventar sus necesidades básicas durante el semestre académico. Caicedo enfatizó que “se trata de un apoyo que ayuda a cubrir los gastos de necesidades que tiene cualquier estudiante de educación superior, sin distinción de estar matriculado en una universidad pública o privada”.

La línea de crédito, denominada ‘Plan de Apoyo y Bienestar’, permite a los estudiantes disponer hasta de 4 salarios mínimos legales vigentes por semestre, girados directamente a la cuenta del beneficiario. En cuanto a la devolución del dinero, el estudiante abona el 30 % del monto prestado durante el tiempo que cursa su carrera, y el restante 70 % se cancela después de la graduación, facilitando así la permanencia y sostenimiento estudiantil durante la etapa universitaria. De acuerdo con la información suministrada, los recursos pueden ser destinados a cubrir libros, servicios de internet, dispositivos electrónicos, transporte, alojamiento, alimentación y diversos gastos asociados a la vida universitaria.

La convocatoria de esta línea de crédito estará abierta hasta el 15 de septiembre, enfocada en estudiantes matriculados en programas de pregrado para el periodo 2026-2, y aplica para instituciones tanto públicas como privadas. Entre los requisitos, se exige ser colombiano, estar matriculado, contar con un deudor solidario admitido y, si existe deuda previa con el Icetex, haber abonado al menos el 50 % de esta obligación. Los demás requisitos pueden ser consultados en la página oficial del Icetex.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué estudiantes pueden acceder al nuevo crédito de sostenimiento del Icetex para universidades privadas?

Pueden acceder a esta línea de crédito los estudiantes colombianos que estén matriculados en programas de pregrado en universidades públicas o privadas para el periodo 2026-2, cuenten con un deudor solidario aprobado y, en caso de tener obligaciones con el Icetex, hayan pagado al menos el 50 % de la deuda previa, según confirmó la entidad.

¿Cuáles son los requisitos del crédito de sostenimiento del Icetex y cómo funciona el proceso de pago?

El estudiante debe estar matriculado en una institución de educación superior, ser colombiano y contar con un deudor solidario aprobado. El dinero otorgado puede usarse para gastos universitarios como libros y transporte. En cuanto al pago, el estudiante reembolsa el 30 % del crédito mientras cursa sus estudios y el 70 % restante después de la graduación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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