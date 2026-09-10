Por: CENET

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una consulta pública con el fin de reforzar la validación de identidad y el tratamiento de datos personales en Colombia. Esta iniciativa surge en respuesta directa al preocupante incremento de suplantación de identidad en el país. Según cifras de la SIC, desde 2019, el número de reclamos relacionados con este delito alcanzó 18.535 casos en la plataforma SIC Facilita, lo que representa el 50 % del total de quejas registradas. El fenómeno mantiene su tendencia: solo entre enero y mayo de 2026 se reportaron 1.316 reclamos nuevos.

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Esta estrategia se enmarca en el contexto de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, con la Delegatura para la Protección de Datos Personales liderando el proceso. El propósito es recolectar insumos técnicos y jurídicos que permitan definir lineamientos, recomendaciones y protocolos específicos. Según lo explicado por la SIC, estos lineamientos también deben establecer metodologías adecuadas para verificar la identidad de los ciudadanos y dar un uso responsable a los documentos empleados en la adquisición de productos y servicios en diferentes escenarios, ya sean presenciales o digitales.

La convocatoria, abierta hasta el 25 de septiembre, invita a participar tanto a ciudadanos individuales como a organizaciones, operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, operadores biométricos, representantes de la sociedad civil y de la academia. El cuestionario propuesto abarca temas cruciales como la evaluación de tecnologías disponibles —incluyendo sistemas biométricos—, el tratamiento de datos personales, factores que inciden en la confiabilidad de los métodos actuales, alternativas de autenticación y los riesgos inherentes al proceso.

Además, la Superintendencia busca conocer experiencias previas y propuestas relacionadas con modelos de regulación existentes, estándares técnicos, buenas prácticas internacionales, implicaciones de costos y elementos clave para el desarrollo de futuros protocolos. En palabras de la entidad: "La participación ciudadana es clave para construir mecanismos que fortalezcan la prevención del fraude y la suplantación de identidad, al tiempo que se protegen los derechos de los ciudadanos". El proceso de consulta se dividirá en cinco fases, que incluyen una convocatoria inicial, selección de participantes, mesas de trabajo, publicación de la propuesta para comentarios y la expedición definitiva del protocolo.

Las personas y entidades interesadas tendrán plazo para contribuir hasta el 25 de septiembre a las 4:00 p.m., enviando sus aportes a través del formulario habilitado por la SIC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos en la consulta pública sobre validación de identidad de la SIC?

Los ciudadanos interesados en aportar a la consulta pública de la Superintendencia de Industria y Comercio pueden participar completando el formulario dispuesto por la entidad, teniendo como fecha límite el 25 de septiembre a las 4:00 p.m. El proceso invita a enviar experiencias, inquietudes y propuestas que contribuyan al diseño de mejores mecanismos para prevenir la suplantación de identidad y proteger los datos personales en Colombia.

¿Qué significa ‘biometría’ en el contexto de la validación de identidad?

La biometría, en el marco de la validación de identidad promovida por la SIC, se refiere a tecnologías que permiten identificar a las personas utilizando características físicas o de comportamiento, como huellas dactilares, reconocimiento facial o patrones de voz. Estas técnicas se consideran en la consulta como parte de las alternativas tecnológicas para fortalecer los mecanismos de autenticación y reducir el riesgo de fraude.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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