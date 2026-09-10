En el marco de la presentación de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, Kaspersky alerta sobre ciberestafas que pueden aprovechar la expectativa de los usuarios por conocer y acceder anticipadamente a estos dispositivos.

Sigue a PULZO en Discover

Falsas oportunidades para convertirse en ‘usuarios de prueba’, reservar los nuevos modelos o conseguirlos antes de su salida oficial pueden utilizarse como gancho para dirigir a las víctimas a sitios fraudulentos, obtener sus datos personales o financieros e incluso inducirlas a hacer pagos, exponiéndolas al robo de información y a pérdidas económicas.

Estas modalidades delictivas se insertan en un panorama sumamente complejo para el territorio colombiano, donde los ataques de ingeniería social mantienen una prevalencia diaria alarmante.

Durante el último año se registraron en el país un promedio de 273 mil ataques al día, según cifras oficiales de Kaspersky, lo que demuestra la magnitud de este tipo de engaños y cómo los ciberdelincuentes aprovechan eventos de gran interés para atraer a nuevas víctimas.

Lee También

La experiencia del lanzamiento anterior demuestra que este tipo de eventos puede convertirse rápidamente en una oportunidad para los ciberdelincuentes.

En septiembre de 2025, tras la presentación del iPhone 17, Kaspersky detectó campañas fraudulentas que utilizaban falsas preventas, sorteos y supuestos programas para convertirse en “usuarios de prueba” del dispositivo con el objetivo de obtener datos personales y financieros o inducir a las víctimas a ejecutar pagos.

El antecedente evidencia cómo la expectativa alrededor de un lanzamiento puede ser aprovechada para reutilizar fórmulas de engaño ya conocidas.

Ahora, con la atención puesta en la llegada del iPhone 18 Pro y Pro Max, conseguir uno antes que nadie, obtenerlo gratis o incluso convertirse en uno de sus primeros usuarios de prueba puede parecer una oportunidad difícil de dejar pasar para los fanáticos de la tecnología.

Precisamente esa combinación de novedad, exclusividad y urgencia puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes para dirigir a las víctimas a sitios fraudulentos, solicitar información personal o financiera o inducirlas a realizar pagos bajo falsas promesas.

Para quienes no pueden esperar a tener el nuevo iPhone en sus manos, la promesa de convertirse en “usuarios de prueba” puede resultar especialmente atractiva.

Una falsa convocatoria de este tipo puede ofrecer acceso anticipado al dispositivo a cambio de datos de contacto, una dirección de envío y el pago de una supuesta tarifa de entrega.

Pero el iPhone nunca llega y las víctimas no solo pierden el dinero: la información proporcionada puede terminar utilizándose para generar spam o nuevas campañas de phishing dirigido.

“Los ciberdelincuentes no necesitan inventar una nueva técnica cada año, les basta con encontrar un nuevo motivo para que las personas bajen la guardia. El phishing sigue siendo uno de los engaños más recurrentes en América Latina pues, a pesar de estar cada vez más expuestos a este tipo de amenazas, muchos usuarios aún tienen dificultades para reconocer sitios fraudulentos o los mensajes engañosos. Lanzamientos tan esperados como el de los nuevos iPhone les ofrecen el escenario perfecto: la urgencia por comprarlo, la ilusión de ganarlo o la posibilidad de probarlo antes que los demás pueden hacer que una página falsa o una oferta demasiado buena para ser verdad parezcan legítimas. Por ello, más que desconfiar únicamente de lo desconocido, debemos aprender a detenernos y verificar incluso aquello que parece familiar y atractivo”, comentó María Isabel Manjarrez, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Para aprender a reconocer sitios web falsos y evitar ser víctima de campañas de phishing que aprovechan lanzamientos esperados, los expertos de Kaspersky recomiendan aplicar varias medidas esenciales.

Evite confiar en un enlace simplemente porque la plataforma aparenta ser auténtica o formal a primera vista.

Antes de hacer clic en una promoción con el iPhone 18, preventa o sorteo, revise minuciosamente el enlace en el navegador.

Los delincuentes suelen emplear direcciones con modificaciones ortográficas mínimas, términos añadidos o alteraciones sutiles destinadas a engañar.

Ante cualquier sospecha, cancele la navegación e ingrese directamente digitando manualmente el enlace en la barra de búsqueda.

Proceda a desconfiar de las comunicaciones que incluyan presiones de tiempo, ofertas extraordinarias o promesas irrealizables.

Frases vinculadas a cuotas limitadas o premios inmediatos buscan forzar acciones apresuradas para vulnerar la seguridad personal.

Si el aviso requiere contraseñas, información bancaria, códigos de autenticación o dinero, detenga el proceso inmediatamente y verifique.

Evite entregar información personal o financiera a cambio de obsequios, incentivos o promociones engañosas.

Las convocatorias legítimas no suelen requerir datos sensibles de forma prematura ni pedir desembolsos para entregar premios.

Resulta aconsejable implementar programas de protección integral como Kaspersky Premium, herramienta que identifica y frena sitios maliciosos preventivamente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.