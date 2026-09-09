En medio de cientos de marcas que hay actualmente en el mercado, Apple siempre da un paso al frente con algunas cuestiones que llaman la atención, como aplicaciones, diseños, innovaciones y mucho más.

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Este miércoles, por ejemplo, la marca estadounidense tuvo su evento de lanzamiento en el Apple Park, en California, en el que mostró sus nuevos celulares que saldrán a la venta muy pronto.

Los primeros fueron el iPhone 18 y el 18 Pro, que estéticamente son iguales al 17, pero cambia en algunas cuestiones como el procesamiento, mejoras en la cámara y algunas otras cosas más.

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Sin embargo, la verdadera sorpresa estuvo con el lanzamiento del iPhone Duo, que es el primer celular plegable de la marca que llamó mucho la atención.

Cómo es y qué trae el iPhone Duo

Tal como anunció Apple, este es un celular muy diferente porque tiene un diseño tipo “pasaporte” (estilo libro), con marco de titanio pulido disponible en los colores ‘Star White’ y ‘Night Sky’.

Cerrado es compacto y cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas; abierto se convierte en el iPhone más delgado hasta la fecha y revela una pantalla interior de 7.6 pulgadas (la más grande jamás vista en un iPhone), con acabado nano-texture que reduce el brillo y minimiza la visibilidad del pliegue. Ambas pantallas mantienen la misma relación de aspecto, soportan ProMotion y hasta 3.000 nits de brillo máximo.

Official Trailer – iPhone Duo pic.twitter.com/i8fDATWifI — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

Entre sus principales características incluye el chip A20 Pro, cámaras traseras duales de 48 MP (principal + ultra gran angular), cámara selfie bajo pantalla en el interior, Touch ID en el botón lateral (en lugar de Face ID), resistencia IP68, soporte para Apple Pencil (llegará más adelante este año), MagSafe y una arquitectura de doble batería que ofrece hasta 31 horas de reproducción de vídeo en la pantalla interior y 44 en la exterior.

iPhone Duo IRL pic.twitter.com/RiPW6LjoK9 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 9, 2026

(Ver también: ¿Cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar el nuevo iPhone 17 en Colombia?)

Cuánto costará el iPhone Duo

Tal como se puede ver en la página de Apple de Estados Unidos, el precio base del celular es de 1.999 dólares, mucho más costoso que cualquier otro celular de la marca.

De ahí el precio va subiendo según la memoria, recordando que va desde los 256 GB hasta las 2TB. Este último tiene un valor de 3.199 dólares.

La preventa será desde el 16 de octubre y comenzará a estar disponible, en las tiendas de Estados Unidos y Europa, a partir del 23 de octubre.

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