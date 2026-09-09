Por: Social Geek

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Apple acaba de marcar un hito en su historia con la presentación oficial del iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Este equipo representa uno de los saltos tecnológicos más significativos de la compañía, pues no se trata solo de una mejora incremental en hardware o cámara, sino que introduce un nuevo paradigma en diseño y funcionalidad, de acuerdo con la información publicada tras el evento.

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El iPhone Duo sorprende al adoptar un formato tipo libro, algo que, según la ficha técnica subida por Apple, combina una pantalla exterior OLED de 5,4 pulgadas con un panel interno de 7,6 pulgadas. Ambas muestran una alta frecuencia de actualización, hasta 120 Hz, y la marca se ha enfocado en minimizar tanto la visibilidad como la sensación del pliegue en la pantalla al interior, gracias a una bisagra de nueva generación. Cuando está cerrado, el equipo remite a la forma de un pasaporte; abierto, como una pequeña tableta para navegar, ver videos o trabajar con aplicaciones.

El debut del iPhone Duo ocurre, además, bajo la batuta de John Ternus como nuevo CEO de Apple, reemplazando a Tim Cook tras más de 15 años al frente. En este contexto, la llegada del plegable indica la apuesta de la compañía por competir en un segmento donde marcas como Samsung, Huawei y Google llevan la delantera desde hace años.

En el corazón del dispositivo está el nuevo procesador A20 Pro —el mismo que potencian los iPhone 18 Pro— construido en tecnología de 2 nanómetros. Incluye una CPU de seis núcleos, GPU de siete núcleos y un Neural Engine de 32 núcleos, acompañado de 12 GB de memoria unificada y opciones desde 256 GB hasta 2 TB de almacenamiento. Todo esto está optimizado para ejecutar procesos de inteligencia artificial de forma local, de acuerdo con el informe de Apple.

En cuanto al apartado fotográfico, el iPhone Duo monta dos cámaras traseras de 48 megapíxeles (angular y ultra gran angular), pero sin teleobjetivo dedicado, a diferencia de las líneas Pro. El sensor frontal está oculto bajo la pantalla, y el desbloqueo biométrico regresa a Touch ID, desplazando a Face ID e integrándolo en el botón lateral, decisión que también permitió eliminar la “isla” o notch en el panel exterior.

El sistema operativo es iOS 27, adaptado con múltiples novedades para gestionar su doble panel. Esta versión de iOS permite que las aplicaciones se acomoden al cambio entre pantalla externa e interna, y habilita funciones multitarea o elementos personalizados en la pantalla cerrada. De igual forma, suma compatibilidad con Apple Pencil, lo que convierte al iPhone Duo en un potente aliado tanto para la productividad como la creatividad.

El precio anunciado parte de 1.999 dólares en Estados Unidos y 2.339 euros en España, consolidando al iPhone Duo como el móvil más caro del portafolio de Apple hasta hoy. Estará disponible a partir del 16 de octubre en dos colores: blanco y azul oscuro.

La entrada de Apple a los plegables es un movimiento que reposiciona su catálogo, aunque, por precio y formato, apunta a un público claramente prémium. El éxito dependerá de la respuesta al uso diario, la durabilidad de la bisagra y la experiencia que aporte frente a un iPad o un iPhone convencional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características principales del iPhone Duo de Apple?

El iPhone Duo destaca por su formato tipo libro, doble pantalla (una exterior OLED de 5,4 pulgadas y una interna de 7,6 pulgadas), chip A20 Pro de última generación, 12 GB de memoria, hasta 2 TB de almacenamiento y compatibilidad con Apple Pencil. Incorpora dos cámaras traseras de 48 megapíxeles, Face ID es sustituido por Touch ID en el botón lateral y ejecuta iOS 27 modificado para el formato plegable.

¿Qué novedades trae iOS 27 en el iPhone Duo y cómo se adapta al formato plegable?

iOS 27 se ajusta específicamente para sacar el máximo provecho del formato plegable, permitiendo que las aplicaciones cambien entre pantalla exterior e interior sin problemas y facilitando la multitarea. Entre sus novedades incluye opciones de personalización en la pantalla cerrada y la compatibilidad con Apple Pencil, lo que amplía las posibilidades de creatividad y productividad para los usuarios.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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