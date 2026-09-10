Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Apple sorprendió este miércoles 9 de septiembre con la presentación oficial de su nueva línea de teléfonos inteligentes, encabezada por el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, así como el lanzamiento de su primer modelo plegable, el iPhone Duo. De acuerdo con la información provista, la llegada formal de estos dispositivos a Colombia está prevista para octubre de este año, aunque los precios para el mercado nacional todavía no han sido anunciados de manera oficial.

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La mayor novedad de la jornada fue sin duda el iPhone Duo. Este modelo rompe con la tradición de diseño de los anteriores teléfonos de la compañía, ya que es plegable y cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas, además de otra pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Apple, en este caso, apunta a integrar las capacidades habituales de sus teléfonos con una experiencia visual más amplia y versátil. En contraste, el iPhone 18 Pro sigue apostando por el formato clásico, manteniéndose fiel al estilo que caracteriza a la marca, pero reforzado en aspectos como rendimiento, capacidad de las cámaras y autonomía de la batería.

Según la información compartida, en Estados Unidos el iPhone 18 Pro inicia con un precio de 1.199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max parte desde 1.299 dólares. Tomando como referencia los valores históricos de lanzamientos anteriores y el proceso de importación, se estima que en Colombia el iPhone 18 Pro estaría entre 7 millones y 7,5 millones de pesos, y el Pro Max se ubicaría entre 7,5 millones y 8 millones de pesos. Estos precios pueden modificarse dependiendo del almacenamiento elegido, los impuestos aplicables y la estrategia de comercialización de Apple. Para el caso del iPhone Duo, el precio en Estados Unidos arranca en 1.999 dólares para la versión de 256 GB. En el mercado colombiano, el valor podría superar los 11 millones de pesos y acercarse a los 12 millones, aunque esta cifra todavía está pendiente de confirmación oficial.

Apple anunció que la preventa del iPhone Duo en Colombia se abrirá el 16 de octubre, y la disponibilidad en tiendas está prevista para el 23 de octubre. Finalmente, la decisión de compra dependerá de las preferencias del usuario respecto al formato y las funcionalidades que cada modelo ofrece.

¿Cuándo se podrá comprar el iPhone Duo en Colombia?

De acuerdo con Apple, la preventa del iPhone Duo comenzará en Colombia el 16 de octubre y la distribución oficial en tiendas se realizará desde el 23 de octubre, permitiendo a los usuarios acceder al nuevo modelo plegable antes de finalizar este mes.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro Max en Colombia?

Según estimaciones basadas en los valores anunciados en Estados Unidos, el iPhone 18 Pro Max podría tener un precio entre 7,5 millones y 8 millones de pesos en Colombia, aunque este precio puede variar según la configuración, impuestos y política de ventas de Apple en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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