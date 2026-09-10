Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una cita fundamental con el pensamiento crítico y la reflexión en torno a la tecnología, la sociedad y las múltiples formas de existencia posibles. El Instituto Distrital de las Artes – Idartes invita a la tercera edición del Coloquio de an-arqueología de los medios, que tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre de 2026. Según información de la Alcaldía de Bogotá, esta edición se articula con el Festival de la Imagen y tiene como tema central las "ontologías futuras", una aproximación innovadora a los impactos actuales y potenciales de la tecnología en la vida cotidiana.

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El evento contará con la participación de destacados invitados nacionales e internacionales, entre ellos Joana Moll (España), Plano Negativo (Colombia), Kantuta Quirós (Bolivia), Aliocha Imhoff (Francia) y diversos colectivos artísticos y científicos. La programación se estructura en torno a la an-arqueología, metodología conceptual desarrollada por Siegfried Zielinski y extendida luego por pensadores como Jussi Parikka. Esta perspectiva renuncia a la visión lineal de la historia tecnológica para indagar en trayectorias ignoradas, conocimientos marginados y configuraciones latentes que no llegaron a materializarse.

Desde este enfoque, el coloquio parte de un diagnóstico integral del presente: la inestabilidad global, las crisis políticas, sociales y ecológicas, junto con el avance de la inteligencia artificial y los sistemas autónomos, han transformado radicalmente la relación entre tecnología, poder y sociedad. De acuerdo con la información oficial, ello implica retos adicionales, como la crisis de confianza en sistemas de información, manipulación de datos, pérdida de soberanía digital y el incremento del impacto ambiental de las tecnologías.

El eje “Ontologías futuras” funciona como una herramienta para cuestionar no solo las tecnologías venideras, sino también el tipo de existencia, conocimiento y convivencia que las infraestructuras digitales actuales están incubando. De los cuatro ejes de investigación de la línea ACT (Arte, Ciencia y Tecnología), este coloquio se focaliza en dos: arqueología de los medios y la convergencia entre diseño, arte y ciencia.

El componente académico se divide en tres curadurías, que se desarrollarán entre el 15 y el 18 de septiembre. Habrá desde conversatorios sobre soberanías y violencia, como el presentado por Plano Negativo en el Planetario de Bogotá, pasando por exploraciones sobre la interacción entre tecnología, cuerpos y territorios a cargo de la curaduría “Formas de existir, mundos por de-venir”, hasta reflexiones profundas sobre “Futurismos andinos” lideradas por Kantuta Quirós y Aliocha Imhoff. El viernes 18 será el cierre académico con conversatorios de síntesis y una charla performática del físico y artista Sebastián Duque Mesa.

Además, se sumarán presentaciones en vivo, talleres y experiencias interactivas el sábado 19 de septiembre, incluyendo talleres sobre inteligencia colectiva, laboratorios de videojuegos y una activación sensorial de la cocina modular realizada por la historiadora Luisa Acosta.

Este encuentro no solo invita a pensar el futuro, sino a excavar las posibilidades invisibles del presente a través del arte, el diálogo interdisciplinar y la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la an-arqueología de los medios y cuál es su propósito en el coloquio de Bogotá?

La an-arqueología de los medios, según la metodología de Siegfried Zielinski ampliada por Jussi Parikka, busca abandonar la narrativa lineal de la historia tecnológica y examinar caminos alternativos, saberes marginados y tecnologías olvidadas. En el coloquio de Bogotá, esta aproximación sirve para indagar cómo las infraestructuras tecnológicas actuales producen nuevas formas de existencia y conocimiento.

¿Cuáles son los temas principales del tercer Coloquio de an-arqueología de los medios?

El coloquio se articula en torno a las “ontologías futuras” y examina cómo la tecnología transforma la sociedad, el poder y las formas de existencia. Entre los ejes principales están la arqueología de los medios y la convergencia entre arte, ciencia y diseño, abordando temas como inteligencia artificial, soberanía digital, impacto ambiental y la transformación de prácticas artísticas y sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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