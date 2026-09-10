Por: CENET

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El turismo reafirma su posición como motor esencial en la economía colombiana, evidenciado por el comportamiento del sector durante los primeros meses de 2026. Según datos consolidados, entre enero y junio la entrada de divisas por viajes y transporte de pasajeros llegó a US$5.619 millones. Esta cifra representa un incremento del 4,9% en comparación con el mismo periodo de 2025. Dentro de este monto, los viajes aportaron US$4.742 millones, creciendo un 4,7%, mientras que el transporte aéreo de pasajeros contribuyó con US$877 millones, marcando un crecimiento de 6,2%.

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El crecimiento de las cifras estuvo acompañado por un aumento en la movilidad aérea. De acuerdo con el informe, entre enero y julio de este año el tráfico internacional de pasajeros aumentó en un 4,4%, para un total de 14,8 millones de viajeros. A su vez, el tráfico nacional presentó un alza del 6,1% durante el primer semestre, reflejo del dinamismo interno del sector.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), explicó que estos resultados demuestran el impacto del turismo en la economía del país. Según su análisis, “el crecimiento del tráfico aéreo y de las divisas demuestra que el turismo continúa movilizando la economía nacional. Cada nuevo viajero representa oportunidades para las Agencias de Viajes, el alojamiento, la gastronomía, el transporte, los guías y las comunidades receptoras”. Además, enfatizó que es necesario avanzar en temas como conectividad, competitividad y promoción, lo que permitiría que el mercado siga siendo favorable para las diferentes regiones.

Las proyecciones de ANATO apuntan a un cierre de 2026 con 60 millones de pasajeros transportados por vía aérea, lo que significaría un aumento de alrededor de 5% frente a 2025. Igualmente, se espera que las divisas asociadas al turismo alcancen los US$12.000 millones. Para Cortés Calle, el principal reto está en lograr que este crecimiento se traduzca en oportunidades concretas para los destinos del país y en un alto consumo de servicios y productos locales. Destacó el papel esencial de las Agencias de Viajes, que enlazan la oferta con las experiencias de los territorios, impulsan la comercialización y acompañan a un viajero cada vez más exigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto creció la entrada de divisas por turismo en Colombia durante el primer semestre de 2026?

Durante los primeros seis meses de 2026, Colombia registró un aumento del 4,9% en la entrada de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros, alcanzando un total de US$5.619 millones, según datos presentados en el informe de ANATO.

¿Qué papel cumplen las Agencias de Viajes en el crecimiento del turismo colombiano?

Las Agencias de Viajes desempeñan un rol fundamental, ya que conectan la oferta aérea con productos y experiencias de diferentes territorios; además, impulsan la comercialización de destinos, asesoran a los viajeros y facilitan el desarrollo de las comunidades receptoras, de acuerdo con Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).