Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es una herramienta científica fundamental para anticipar el comportamiento atmosférico, resultado de un proceso minucioso que combina tecnología avanzada y cálculos matemáticos. No se trata de suposiciones, sino de la interpretación rigurosa de miles de millones de datos globales recolectados en tiempo real. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la observación del estado del tiempo abarca la medición continua de variables tales como temperatura, presión, humedad y viento, obtenidas de una extensa red de fuentes: estaciones meteorológicas en tierra, dispositivos instalados en aviones, boyas en los océanos y globos que se elevan hasta la estratosfera.

Sigue a PULZO en Discover

En el espacio, los satélites meteorológicos cumplen una misión crucial al registrar de manera permanente imágenes de los sistemas nubosos, mientras que los radares en la superficie terrestre siguen detalladamente la evolución local de las precipitaciones. Esta vasta cantidad de datos es fundamental para entender y predecir cómo se comportará el clima en distintos puntos del planeta.

Una vez recopilada la información, el siguiente paso es el procesamiento en centros internacionales equipados con supercomputadoras de última generación. Como explica Noticiero 90 Minutos, estas máquinas emplean modelos numéricos de predicción climática. Los modelos numéricos son programas informáticos que, al apoyarse en las leyes de la física y la termodinámica, dividen la atmósfera en un sistema de celdas tridimensionales y simulan, minuto a minuto, los movimientos del aire, la formación de nubes y posibles precipitaciones.

En lo referente específicamente a la ciudad de Cali para este jueves, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) prevé un día con cielos de parcialmente nublados a despejados y escasa probabilidad de lluvias durante el día. Sin embargo, hacia la noche, aumenta el riesgo de formación convectiva, es decir, de desarrollo de lluvias ligeras a moderadas. Además, la CVC señaló que el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia el sur está modulando las condiciones climáticas de toda la región andina, situación que mantiene una probabilidad moderada de lluvias generalizadas en el área, tanto para hoy como para el día siguiente. Estos pronósticos se construyen en base a los modelos de predicción global y destacan la precisión y utilidad de la ciencia meteorológica actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se obtiene y procesa la información para el pronóstico del clima?

La información meteorológica se obtiene a partir de la recolección masiva de datos sobre variables como temperatura, humedad, presión y viento. Estos datos provienen de estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones y globos sonda, además de satélites y radares. Todo este material se procesa en supercomputadoras, que simulan la atmósfera mediante modelos numéricos y calculan el clima futuro con base en leyes físicas y termodinámicas.

¿Qué es la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y cómo influye en el clima de Cali?

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es una franja alrededor del ecuador donde convergen vientos de ambos hemisferios, lo que suele causar abundante nubosidad y precipitaciones. Según la CVC, el desplazamiento de la ZCIT hacia el sur está condicionando el clima en Cali y la región andina, incrementando la probabilidad de lluvias moderadas tanto hoy como mañana.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.