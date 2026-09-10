Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Emcali, la empresa encargada de los servicios públicos en Cali, informó que continuará esta semana con trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. De acuerdo con la Gerencia de Acueducto, este jueves se llevarán a cabo maniobras técnicas para sustituir válvulas y optimizar el sistema en distintos sectores, lo que ocasionará interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable.

Sigue a PULZO en Discover

La medida afecta directamente a varios barrios, donde los habitantes experimentarán cortes puntuales de agua mientras avanzan las labores. Entre los sectores que enfrentarán suspensión del servicio se encuentran Santa Anita, en la calle 10 # 58 - 07; Santa Elena, en la calle 17 # 32 - 28; El Jardín, en la calle 27 con carrera 33 B; Los Álamos, en la calle 59 A con avenida 2 FN; El Dorado, sobre la carrera 36 A # 13 C 50; y Chipichape, en la avenida 6 N # 36 - 38. Esta situación obliga a que los residentes tomen precauciones para el abastecimiento de agua potable durante el tiempo que duren las intervenciones.

Además, Emcali destacó que aún persisten trabajos pendientes de reparación en otros sectores, que mantienen suspendido el servicio. Entre estas zonas figuran Normandía, ubicada en la avenida 4 A Oeste # 4 - 43; Nueva Tequendama, en la calle 5 E # 42 A 15; San Marino, en la carrera 7 C # 62 - 16; Olímpico, en la calle 13 # 37 - 00; Paso del Comercio, en la carrera 1 GN # 73 - 02; Tequendama, en la calle 5 A # 40 - 72; Champagnat, en la calle 9 C Bis # 29 A 20; y La Selva, en la calle 14 # 49 - 43.

Este plan de mantenimiento hace parte de las acciones periódicas con las que Emcali busca mejorar la calidad y continuidad del servicio de acueducto. Tareas como el reemplazo de válvulas o modernización de redes requieren suspensiones orientadas a evitar inconvenientes mayores y asegurar el buen funcionamiento a futuro. Estas obras evidencian la importancia de la infraestructura hídrica para el bienestar cotidiano y la necesidad de informar oportunamente a los usuarios afectados, quienes deben estar atentos a los comunicados oficiales y recomendaciones de la empresa prestadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua este jueves, según Emcali?

Emcali anunció que este jueves estarán sin servicio de agua potable, por trabajos de reparación y reposición de válvulas, los barrios Santa Anita, Santa Elena, El Jardín, Los Álamos, El Dorado y Chipichape, además de algunas zonas que continúan pendientes por reparación como Normandía, Nueva Tequendama, San Marino, Olímpico, Paso del Comercio, Tequendama, Champagnat y La Selva.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

Emcali adelanta estos trabajos como parte de sus acciones para garantizar el óptimo funcionamiento de las redes de acueducto, incluyendo reposición de válvulas y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de prevenir fallas mayores y asegurar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en los diferentes sectores de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.