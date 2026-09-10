El presidente Abelardo de la Espriella comienza su primer mes de gobierno con una percepción favorable entre una parte importante de los colombianos, según una medición de AtlasIntel divulgada por Bloomberg.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Presidente Abelardo de la Espriella restablece permisos individuales para porte de armas en Colombia con Decreto 188)

De acuerdo con Semana, la encuesta señala que 54 % de los consultados tiene una imagen positiva del mandatario, un resultado que muestra un nivel de respaldo relevante en el inicio de su administración.

Esa medición de AtlasIntel para Bloomberg fue aplicada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, cuando Abelardo de la Espriella llevaba cerca de un mes en la Presidencia. El estudio reunió respuestas de 1.904 personas mediante el sistema Random Digital Recruitment (Atlas RDR) y tiene un margen de error del 2 por ciento.

Lee También

Además de la percepción general sobre el mandatario, el sondeo permite identificar diferencias entre los grupos consultados. Entre los hombres, el 58 por ciento considera que la administración es excelente o buena, mientras que entre las mujeres esa valoración baja al 47,9 por ciento.

La edad también aparece como un factor asociado con la percepción del Gobierno. La encuesta encontró que el mayor nivel de aprobación a la gestión de De La Espriella se concentra entre los ciudadanos mayores de 25 años.

¿Cuál es la imagen de De La Espriella por regiones según AtlasIntel?

Según recogió la revista, el respaldo al Gobierno no es uniforme en todo el país. La región Central, que agrupa a Antioquia y el Eje Cafetero, presenta la valoración más alta, con 57,2 por ciento de aprobación a la gestión presidencial.

El Caribe aparece muy cerca, con 56,4 por ciento, mientras Bogotá registra un 54 por ciento. Estos resultados muestran niveles de respaldo superiores al promedio nacional de aprobación de la gestión, que se ubicó en 51,8 por ciento.

Uno de los datos que más llama la atención está en el Pacífico, territorio donde Iván Cepeda consiguió la mayoría de los votos en la segunda vuelta. Allí, De La Espriella alcanza actualmente un 42,7 por ciento de respaldo a su Gobierno.

Ese comportamiento también aparece relacionado con la presencia del mandatario en la región durante su primer mes en el cargo. En medio de la emergencia provocada por el terremoto, el presidente visitó cinco veces el Chocó y también estuvo en varias ocasiones en el Valle del Cauca, según la información publicada junto con la encuesta.

La percepción cambia de forma marcada cuando se cruza con el comportamiento electoral de los encuestados. Entre quienes votaron por De La Espriella, el 98,2 por ciento califica su administración como excelente o buena. Incluso entre las personas que no participaron en las elecciones, el 69,2 por ciento tiene esa valoración.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.