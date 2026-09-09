Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2026 en un evento especial realizado en la Arena USC de Cali, marcando un hecho sin precedentes en la política nacional. Esta particularidad acaparó la atención del país, ya que tradicionalmente las ceremonias de posesión presidencial se realizan en Bogotá, la capital. Sin embargo, el mandatario había prometido durante su campaña apostar por la “descentralización”, y su decisión de tomar juramento fuera de Bogotá fue interpretada como una clara señal de ese compromiso, de acuerdo con los debates que circularon en esos días.

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Solo 72 horas después de este acto, el 10 de agosto, un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio nacional, causando estragos especialmente en Pereira, Quibdó, Cali, Manizales y municipios cercanos. El epicentro se situó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El temblor se prolongó por más de dos minutos, lo que bastó para que el panorama cambiara radicalmente: al menos 36.000 viviendas colapsaron por completo, mientras que otras 200.000 presentaron afectaciones, lo que evidenció la magnitud de la tragedia.

Inmediatamente después del sismo, que ocurrió poco después de las 7:30 de la mañana, los organismos de socorro iniciaron labores de búsqueda entre los escombros para rescatar sobrevivientes, en medio del temor de nuevas réplicas. Con el paso de los días, las cifras oficiales reflejaron la gravedad del desastre. Según informes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un mes después del evento se reportaban 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 personas aún desaparecidas. Además, el impacto alcanzó a 466.000 personas damnificadas y a 498 municipios, lo que muestra la amplitud territorial de la emergencia.

En respuesta, desde diferentes frentes del gobierno se ha trabajado para atender las necesidades inmediatas de los afectados y buscar soluciones a mediano y largo plazo, aunque las heridas físicas y sociales tras el terremoto siguen abiertas en gran parte del suroccidente y Occidente del país.

¿Qué medidas tomó el gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto de agosto de 2026 en Colombia?

El gobierno nacional, liderado por Abelardo de la Espriella, emprendió acciones para dar respuesta a la crisis provocada por el terremoto, con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Estas acciones incluyeron la atención urgente de los damnificados y el desarrollo de iniciativas para la búsqueda y rescate de heridos y desaparecidos, así como el inicio de la reconstrucción en los municipios afectados, según la información oficial disponible.

¿Cuál fue el alcance de los daños provocados por el terremoto de San José del Palmar según la UNGRD?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto originado en San José del Palmar causó la destrucción de 36.000 viviendas, afectaciones en otras 200.000 y cobró la vida de 331 personas. Además, se reportaron 4.505 heridos, 111 desaparecidos, 466.000 damnificados y daños en 498 municipios, lo que evidencia la severidad del desastre en distintas regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.