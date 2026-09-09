Una situación de tensión se registró durante la noche de este miércoles 9 de septiembre en las inmediaciones de la Iglesia La María, ubicada en el sector de Pance, al sur de Cali.

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Según los primeros reportes de Blu Radio, varios delincuentes habrían llegado hasta el parqueadero del templo y abordado a una mujer para robarle sus pertenencias. El hecho habría ocurrido cuando había personas en los alrededores del lugar.

Testigos señalaron que algunos escoltas que se encontraban en la zona reaccionaron ante el atraco y enfrentaron a los presuntos ladrones, lo que habría provocado el intercambio de disparos reportado en el sector.

La situación generó preocupación entre quienes estaban cerca de la iglesia debido al sonido de los disparos. Hasta el momento, la información disponible no establece si hubo personas heridas o capturadas por estos hechos.

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El caso ocurrió en una zona del sur de Cali donde se concentra actividad residencial y comercial, especialmente durante las horas de la noche.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información oficial que permita establecer cómo se desarrolló el robo, quiénes participaron y qué ocurrió después de la reacción de los escoltas.

La información inicial fue reportada por testigos y permanece en desarrollo, por lo que cualquier balance sobre personas lesionadas, capturas o elementos recuperados deberá ser confirmado por las autoridades competentes.

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