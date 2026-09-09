Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella ratificó su postura frente a las negociaciones con grupos armados al firmar la resolución que pone fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) establecida en el Valle del Guamuez, Putumayo. Esta zona había sido creada por el gobierno anterior para favorecer el proceso de tránsito a la vida civil de miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias de las extintas Farc. La decisión señala como plazo máximo el 30 de septiembre de 2026 para que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en coordinación con las entidades del Estado, concluya las tareas pendientes en materia de seguridad, logística y aspectos jurídicos, según la propia resolución citada por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

La resolución exige que, en un lapso de cinco días hábiles a partir de su expedición, las entidades involucradas deben acordar y adoptar un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, con el objetivo de cumplir el cronograma establecido. Actualmente, el cargo del consejero de paz, ocupado anteriormente por Otty Patiño, permanece vacante. Esto deja en manos de la institucionalidad la gestión directa del desmonte de la zona y de los acuerdos que habían sido pactados bajo la iniciativa de la "paz total" impulsada por el anterior gobierno.

De acuerdo con El Espectador, este cierre responde a la línea de "mano dura" que el presidente De la Espriella anunció desde su campaña, en abierto rechazo a nuevos diálogos con estructuras criminales. Así mismo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá coordinar con diversas entidades el ingreso y permanencia de aquellas personas reconocidas como desmovilizadas, velando por garantías individuales y protocolos de seguridad, protección de datos y manejo reservado de la información.

La nueva directriz también solicita la colaboración de la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las autoridades judiciales y territoriales, para aplicar las medidas pertinentes durante este proceso. Adicionalmente, el presidente De la Espriella firmó resoluciones que desmontan la presencia del Gobierno en mesas de diálogo tanto con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) como con el Clan del Golfo, mesas que ya estaban suspendidas y cuyo desmonte implica la salida de figuras del Pacto Histórico y otros representantes de la política de paz anteriores.

¿Qué consecuencias trae el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?

El cierre de la ZUT en el Valle del Guamuez implica que las garantías y condiciones ofrecidas anteriormente para el tránsito a la vida civil de los integrantes de la CNEB llegan a su fin. Esto representa un giro en la política de paz, orientando los esfuerzos hacia una posición oficial más estricta y judicial frente a los grupos armados, según las directrices del actual Gobierno, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y cuál era su papel en los acuerdos de paz?

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) es una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc. Bajo el Gobierno anterior, la CNEB participó en procesos de diálogo, lo que llevó a la creación de la Zona de Ubicación Temporal como parte de los acuerdos de la "paz total". Este espacio permitía a sus miembros iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil en condiciones protegidas, proceso que ahora queda desmontado tras la nueva resolución gubernamental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.