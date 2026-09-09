David Andrés Jiménez, cuñado del senador Iván Cepeda, salió de Ecopetrol, donde se desempeñaba como funcionario y había tenido participación en asuntos relacionados con el proceso de diálogo con el Eln.

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El nombre de Jiménez también cobró relevancia por su cercanía familiar con Cepeda, quien ha tenido un papel activo en los procesos de paz y en las conversaciones entre el Gobierno y esa guerrilla. El senador ha participado como facilitador y negociador en diferentes momentos de los diálogos con el mencionado grupo armando.

La salida de Jiménez de la petrolera estatal se conoce en medio del debate político alrededor de los funcionarios y personas que han tenido participación en los acercamientos con grupos armados. Su paso por esa mesa de diálogo forma parte de los antecedentes que acompañan su trayectoria en el sector público.

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El caso también adquiere relevancia por el vínculo familiar con Cepeda, quien actualmente tiene un papel central en la política nacional. El senador fue candidato presidencial del Pacto Histórico en las pasadas elecciones.

El papel de Jiménez en los diálogos con el Eln

La participación de David Andrés Jiménez en el proceso de diálogo lo ubicó dentro del grupo de personas que acompañaron los acercamientos del Gobierno con esa organización armada.

Los diálogos con el Eln han atravesado distintas etapas y han tenido como protagonistas a representantes del Gobierno, delegados de esa guerrilla y facilitadores vinculados a diferentes sectores. Cepeda ha sido una de las figuras políticas relacionadas con ese proceso.

Su salida de Ecopetrol pone nuevamente bajo atención la trayectoria de Jiménez y su participación en esos escenarios, particularmente por el vínculo familiar que mantiene con el senador.

La decisión sobre su salida de la compañía estatal deberá analizarse a partir de las razones y condiciones que acompañaron su desvinculación, aspectos que deberán ser precisados por Ecopetrol o por el propio Jiménez.

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