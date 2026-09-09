Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Canal 1 Noticias conoció que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, dentro de un segundo proceso penal que enfrenta por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de la Gobernación del Atlántico.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Nuevo golpe para el entorno de Petro: contundente fallo judicial abrió camino a paso de Fiscalía)

Audiencia de acusación a Nicolás Petro ya tiene fecha

Según fuentes del proceso, la audiencia de acusación se realizará el próximo 17 de septiembre ante un juez de Barranquilla.

La investigación se centra en dos convenios suscritos con la Gobernación del Atlántico por valores de 400 millones de pesos y 572 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro habría aprovechado su condición de diputado y su influencia política para direccionar la contratación en favor de la Fundación FUCOSO.

Lee También

El presunto desvío de recursos

El ente acusador también indaga el presunto desvío de 111 millones de pesos de esos contratos. De esa suma, 72 millones de pesos corresponderían al primer convenio, celebrado en 2021, y 39 millones de pesos al segundo, firmado en 2022.

Según la investigación, esos recursos habrían terminado en cuentas personales del exdiputado.



(Lea también: Exfiscal Lucy Laborde denuncia presiones e irregularidades en la Fiscalía durante investigación a Nicolás Petro)

Los delitos que le imputan a Nicolás Petro

Por estos hechos, Nicolás Petro deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Se suma a otro juicio en curso

Este proceso se suma al juicio que actualmente enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con la presunta recepción y manejo de recursos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Con este llamado a juicio, Nicolás Petro deberá afrontar su segundo proceso penal ante la justicia colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.