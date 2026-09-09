Un macabro hallazgo mantiene en alerta a las autoridades y tiene paralizado el tráfico hacia los Llanos Orientales. De acuerdo con Blu Radio, varios cuerpos sin vida fueron encontrados dentro de un vehículo en el kilómetro 17+400 de la vía al Llano, a la altura de Chipaque, Cundinamarca.

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La situación obligó a suspender por completo el paso de vehículos en este corredor, mientras las autoridades establecen qué ocurrió y avanzan en la identificación de las víctimas. Según Blu Radio, la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional permanece en el lugar para adelantar la inspección correspondiente.

El procedimiento incluye el levantamiento de los cuerpos encontrados dentro del vehículo. Blu Radio informó que, por ahora, las autoridades trabajan en la escena y se espera que las diligencias permitan establecer las circunstancias del hecho.

El hallazgo también provoca afectaciones importantes para quienes se movilizan hacia los Llanos Orientales, debido al cierre de la vía. Blu Radio señaló que el tráfico permanece totalmente paralizado mientras concluyen las labores de las autoridades.

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