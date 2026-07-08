La vía Bogotá-Villavicencio presenta complicaciones en la movilidad durante la noche de este miércoles debido a dos emergencias que obligaron a implementar restricciones en diferentes puntos del corredor vial.

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De acuerdo con la concesión Coviandina, se registra cierre total en el sentido Villavicencio-Bogotá, a la altura del kilómetro 83+500, por un incendio de un vehículo particular. En el lugar hacen presencia personal de la concesión y organismos de socorro para controlar la situación y restablecer el tránsito lo antes posible.

Mientras se atiende esa emergencia, la concesión también reportó una afectación en otro punto de la carretera por una falla mecánica en un vehículo de carga, que provocó el desprendimiento del tráiler.

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(10:00 p.m] *Atención* Autoridades reportan cierre total sentido Vcio – Btá a las altura de k83+500 debido a conato de incendio de un vehículo particular. Personal y organismos de socorro al frente de la situación. Esté atento a sus recomendaciones. pic.twitter.com/UWzmIZeAkv — Coviandina (@CoviandinaSAS) July 9, 2026

Hay paso alterno en vía al Llano por emergencia

Según explicó Coviandina, el incidente con el vehículo de carga obligó a implementar pasos alternos para mantener la movilidad mientras se adelantan las labores de atención y retiro del automotor.

“A esta hora se realizan pasos alternos debido a falla mecánica en vehículo de carga (desprendimiento del tráiler). Personal de la concesión ya atiende la situación. Transite con precaución y conserve su distancia. Esté atento. Seguiremos informando”, indicó la concesión.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en la vía y estar atentos a los próximos reportes sobre la normalización del corredor de la vía al Llano.

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