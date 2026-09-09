Por: El Espectador

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El gobierno liderado por Abelardo de la Espriella está preparando un cambio notable en el trámite de las tutelas que se presentan en contra del presidente de la República. Según información divulgada por El Espectador, el Ministerio de Justicia ya tiene listo un borrador de decreto con el cual planea redirigir estas tutelas al Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, para que sea esta institución la que las revise en primera instancia. Lo anterior supone un giro respecto al procedimiento vigente, impuesto por el anterior gobierno bajo la dirección de Gustavo Petro, donde dicho estudio correspondía a los jueces de circuito.

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El argumento central del Ministerio de Justicia, según el documento que fue conocido, está basado en el alcance e impacto de las decisiones adoptadas por el presidente de la República, que muchas veces trascienden el ámbito nacional y pueden tener incluso repercusiones internacionales. Por esta razón, el ministerio plantea que la revisión de las tutelas contra el jefe de Estado debe recaer en una instancia judicial pertinente al nivel de responsabilidad y trascendencia de sus actos. Sin embargo, aclara que para las demás autoridades con mando nacional el proceso de reparto ante los jueces de circuito se mantendrá y que no se trata de la creación de un fuero presidencial, sino de un ajuste técnico del reparto judicial.

En la práctica, lo que busca la iniciativa es modificar el Decreto 1069 de 2015 solo en lo que tiene que ver con el trámite de tutelas presentadas contra el presidente de la República. El borrador destaca, además, que el cambio únicamente aplicará para las nuevas tutelas que se presenten luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial; es decir, no será retroactivo.

Otro de los fundamentos importantes para impulsar esta modificación es el incremento masivo en el número de tutelas presentadas en los últimos años. De acuerdo con cifras citadas por el Ministerio de Justicia, el país experimentó un crecimiento de 162 % en tutelas, pasando de 459.680 en 2020 a 1.202.436 previstas para 2025. El gobierno considera que, ante este volumen, la redistribución de casos y una mayor especialización de las instancias puede optimizar la administración de justicia en este campo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere que el Consejo de Estado revise las tutelas contra el presidente?

El gobierno justifica este cambio debido al alcance nacional e internacional de las decisiones adoptadas por el presidente de la República. Según el Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado es la instancia más adecuada para asumir el estudio de tutelas en estos casos, por el nivel y especialización que requiere revisar las acciones legales contra el jefe de Estado, a diferencia de los jueces de circuito, quienes seguirán tramitando tutelas contra otras autoridades nacionales.

¿Qué significa que el cambio en el estudio de tutelas no implique un fuero presidencial?

El proyecto aclara que no se está dando un trato especial al presidente sino ajustando el reparto judicial de acuerdo con la naturaleza de sus decisiones. En este contexto, 'fuero presidencial' se refiere al privilegio jurídico de ser juzgado únicamente por ciertas autoridades; aquí se especifica que el ajuste responde a motivos técnicos y no a una protección adicional, manteniendo la regla general para los demás funcionarios.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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