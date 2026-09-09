Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno de la Espriella, a través de su ministro de Justicia, Iván Cancino, está preparando un nuevo decreto al que ha puesto especial atención el ámbito judicial y político del país. El objetivo de esta medida es modificar el mecanismo por el cual se reparten las acciones de tutela que se presentan contra el presidente de Colombia, devolviendo esta función al Consejo de Estado en primera instancia. Esta propuesta marca un giro respecto a la regulación establecida durante la administración previa, bajo el gobierno de Gustavo Petro, cuando el Decreto 799 de 2025 determinó que estas tutelas fueran asignadas a los jueces de circuito o de categoría equivalente.

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De acuerdo con el borrador divulgado, la intención es que las tutelas relacionadas con actuaciones u omisiones del presidente sean conocidas de manera exclusiva en primera instancia por el Consejo de Estado. Esta decisión supondría retomar una regla que había estado vigente con el Decreto 333 de 2021, expedido durante el mandato de Iván Duque. El Consejo de Estado, como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, es el organismo encargado de dirimir asuntos en los que intervienen las decisiones del poder público en el ámbito administrativo.

La justificación que presenta la cartera de Justicia se apoya en el papel constitucional asignado al presidente, quien encarna las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa de la nación. Según el Gobierno, las decisiones del mandatario tienen la capacidad de impactar en distintos niveles, sean locales, regionales o nacionales. Por esta razón, considera pertinente que el máximo tribunal en cuestiones administrativas sea la primera instancia para conocer de estas acciones de tutela, permitiendo así una valoración integral y especializada de los procesos que afectan al jefe de Estado.

Otro de los argumentos señalados por Iván Cancino es la aspiración a mayor uniformidad en las decisiones judiciales. El Gobierno señala que concentrar el estudio inicial de estas tutelas en el Consejo de Estado puede favorecer una interpretación más consistente y coherente en asuntos de alta trascendencia.

El proyecto de decreto enfatiza que este cambio no debe entenderse como una inmunidad ni como un privilegio judicial para el presidente. Se trata, según lo sostenido por el Gobierno, de una modificación en la autoridad encargada de tramitar en primer lugar estas tutelas, sin alterar los derechos de acceso a la justicia ni los mecanismos de control. Cabe aclarar que la modificación apenas se encuentra en proyecto y busca revisar la disposición instaurada desde 2025.

¿Por qué el Gobierno de la Espriella quiere que las tutelas contra el presidente vuelvan al Consejo de Estado?

El Gobierno argumenta que, debido a la relevancia constitucional del presidente y a la posible trascendencia nacional de sus decisiones, las tutelas deben ser conocidas exclusivamente en primera instancia por el Consejo de Estado. Esto, según lo expuesto, permitiría una respuesta judicial más unificada y especializada, retomando una medida que ya estuvo vigente en 2021.

¿En qué consiste el actual proceso para repartir tutelas contra el presidente en Colombia?

Actualmente, conforme al Decreto 799 de 2025 expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro, las tutelas contra el presidente deben ser asignadas a jueces de circuito o de igual categoría. La propuesta del Gobierno de la Espriella busca modificar esta disposición para que vuelvan a ser competencia inicial del Consejo de Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.