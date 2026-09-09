Cali conmemorará el primer mes del terremoto con un homenaje que incluirá 90 segundos de silencio, repique de campanas y un llamado a detener el tránsito.

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Este jueves 10 de septiembre, cuando se cumple un mes del terremoto que sacudió al Valle del Cauca, Cali hará una jornada colectiva de memoria y solidaridad para rendir homenaje a las víctimas y acompañar a las familias afectadas por la tragedia.

El acto central comenzará a las 7:34 de la mañana, la misma hora en la que ocurrió el sismo del pasado 10 de agosto. Durante 90 segundos, las campanas de los templos religiosos de la ciudad repicarán de manera simultánea como símbolo de recuerdo y unión.

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La iniciativa busca que la ciudadanía haga una pausa en su rutina para recordar a quienes perdieron la vida y expresar solidaridad con las personas que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.

¿Cómo será la jornada de conmemoración por el terremoto en Colombia?

Además del toque de campanas, la Alcaldía de Cali invitó a los ciudadanos que se encuentren en las vías a detener por un momento sus vehículos y hacer sonar de manera continua las bocinas de carros y motocicletas durante los 90 segundos del homenaje.

La convocatoria también fue extendida a emisoras de radio y canales de televisión, a los que se les pidió hacer una pausa en sus transmisiones y guardar silencio durante ese mismo tiempo.

Con estas acciones, la administración municipal pretende que el homenaje sea visible en distintos puntos de la ciudad y que la conmemoración reúna a instituciones, medios de comunicación y ciudadanos.

El propósito, según la Alcaldía, es convertir esos 90 segundos en un espacio de reflexión colectiva para honrar la memoria de las víctimas y acompañar a las familias damnificadas.

¿Qué dijo Alejandro Eder sobre el homenaje?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, invitó a los caleños a participar en la jornada y explicó el significado del acto conmemorativo.

“Este 10 de septiembre es el primer mes desde la tragedia, desde el sismo del 10 de agosto. Por eso le informamos a la ciudadanía que, a las 7:34 a. m., las campanas de todas las iglesias de Cali tocarán durante 90 segundos”.

El mandatario también destacó que la conmemoración busca enviar un mensaje de unidad en medio del proceso de recuperación que vive el departamento.

“Queremos que se sienta la voz de Cali, que se sienta que los caleños estamos todos unidos, que Cali somos todos y que esta herida la vamos a sanar juntos”.

El homenaje hace parte de las actividades programadas al cumplirse el primer mes del terremoto y busca recordar a las víctimas mientras continúan los trabajos de reconstrucción y recuperación en las zonas afectadas del Valle del Cauca.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.