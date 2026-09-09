Por: Noticiero 90 minutos

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Roldanillo, municipio del Valle del Cauca, fue escogido como el epicentro del plan piloto de reconstrucción y recuperación que el gobierno departamental planea expandir a toda la región. La gobernadora Dilian Francisca Toro visitó este municipio para lanzar oficialmente las primeras acciones del programa, marcando así un punto de partida en la atención a las familias que resultaron afectadas por el reciente terremoto. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la estrategia parte de una alianza entre el gobierno nacional y el departamental y responde a decisiones tomadas tras una reunión entre Toro y Juan Manuel Muñoz. Ambos mandatarios definieron la adopción del modelo de autoconstrucción asistida para la reconstrucción de viviendas y mejoramiento de las infraestructuras dañadas.

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La autoconstrucción asistida, explica la gobernadora, consiste en proporcionar directamente los materiales a las familias damnificadas, al tiempo que se les ofrece la guía de maestros de obra e ingenieros. El objetivo de este enfoque es asegurar que las viviendas se reparen con óptimos estándares de calidad, evitando que queden en condiciones deficientes o inseguras. “Vamos a hacer autoconstrucción asistida de casas nuevas y mejoramiento de viviendas. Es decir, damos los materiales, pero además vamos a poner, junto con el alcalde, los maestros de obra oficiales e ingenieros para que queden muy bien”, puntualizó Dilian Francisca Toro.

Según lo informado, la iniciativa en Roldanillo contempla la entrega inicial de 600 mejoramientos de vivienda y la construcción de 60 viviendas nuevas para los damnificados. Además, se anunció una inversión de 5000 millones de pesos para la recuperación del centro del municipio, sumado a la atención directa y el acompañamiento a los primeros beneficiarios de la estrategia. A pesar de que Roldanillo fue elegido como piloto, la gobernadora aclaró que estas acciones se desarrollan simultáneamente en otros municipios afectados, con la meta de acelerar la recuperación económica y social del departamento.

De forma paralela, la gobernación impulsa la reactivación económica y el turismo mediante créditos con bajo interés ofrecidos a través de ValleINN+. Así, los emprendedores y pequeñas empresas pueden acceder a préstamos condonables de hasta cinco millones de pesos. También se entregaron 106 estímulos culturales para fortalecer la identidad local, buscando que la recuperación no solo sea material, sino también social y cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la autoconstrucción asistida implementada en Roldanillo tras el terremoto?

La autoconstrucción asistida es el modelo seleccionado para la reconstrucción de viviendas en Roldanillo. Consiste en entregar materiales de construcción directamente a las familias afectadas, complementando este apoyo con la presencia de maestros de obra e ingenieros. Así, se busca garantizar que cada reparación o nueva edificación cumpla estándares de seguridad y calidad, evitando improvisaciones en el proceso de reconstrucción.

¿Cuáles son las ayudas económicas y culturales propuestas por la gobernación del Valle tras el terremoto?

Además de la reconstrucción de viviendas, la gobernación del Valle ofrece créditos con bajo interés a través de ValleINN+, que pueden ser condonados hasta por cinco millones de pesos, destinados a emprendedores y pequeñas empresas afectados por el sismo. También se entregaron 106 estímulos culturales para apoyar la recuperación de la identidad local y fomentar la reactivación económica y turística en los municipios más golpeados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.