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Este jueves 10 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de Cali continúa aplicando la medida de pico y placa con el objetivo de regular la circulación de vehículos particulares por la ciudad. La entidad insiste en la importancia de que los conductores conozcan con precisión los horarios y las características de la restricción para evitar sanciones, ya que los controles siguen activos en las distintas vías urbanas.

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De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Movilidad a través de sus canales oficiales, durante esta jornada se mantiene la rotación normal para los automotores sujetos a la medida. Según el calendario vigente, este jueves tienen restricción los vehículos cuyas placas finalicen en los dígitos 5 y 6, tal como fue anunciado a mediados del presente año. Así mismo, se aclara que este esquema de rotación empezó a regir desde el 1 de julio, fecha en la que se realizó una etapa pedagógica que finalizó el 3 de julio y, a partir del 6 de julio, se iniciaron oficialmente los comparendos por incumplimiento.

La franja horaria fijada por la autoridad se extiende durante 13 horas consecutivas, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Quienes sean sorprendidos circulando con placas restringidas durante ese lapso serán sancionados conforme a la normativa, lo que implica una multa correspondiente a 15 días del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV).

Sin embargo, existen excepciones contempladas en la regulación. Motocicletas, vehículos híbridos y eléctricos (inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, como eléctricos, gasolina/eléctricos o diésel/eléctricos), así como vehículos de carga con capacidad igual o mayor a cinco toneladas según su licencia de tránsito, están exentos. A ello se suman vehículos de emergencia, de organismos de seguridad estatal, transporte público colectivo y automotores acreditados para trasladar personas con movilidad reducida o discapacidad permanente.

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Por otro lado, la Secretaría recuerda la posibilidad de pagar la denominada tasa de congestión, establecida mediante el Acuerdo Municipal 0401 de 2016, que permite la circulación durante el pico y placa. El trámite debe gestionarse en la página oficial antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior.

Finalmente, aunque las restricciones adicionales en las zonas afectadas por el terremoto fueron levantadas, se recomienda prudencia y se invita a los conductores a estar atentos a los cierres por trabajos de reparación vial, recordando que la restricción aplica incluso para quienes ingresan desde municipios vecinos.

¿Qué carros tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, este jueves la restricción aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminan en los dígitos 5 y 6. La medida excluye motocicletas, vehículos híbridos y eléctricos registrados en el RUNT, así como automotores de carga con capacidad desde cinco toneladas, de emergencia y de transporte público, entre otros especificados por la autoridad.

¿Cuáles son las multas por no cumplir con el pico y placa en Cali?

Según lo informado por la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes incumplan con la restricción del pico y placa deben afrontar una multa equivalente a 15 días del Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV). Esta sanción puede imponerse a cualquier conductor que viole la medida dentro de la franja horaria establecida, es decir, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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