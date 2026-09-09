Por: Noticiero 90 minutos

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A casi un mes del sismo que sacudió Torres del Limonar, la realidad es profundamente dolorosa para los habitantes y familiares de quienes perdieron la vida. El terremoto, de magnitud 7.4 y duración de 90 segundos, no solo destruyó estructuras como edificios residenciales, sino que separó familias y dejó cicatrices emocionales difíciles de borrar. De acuerdo con la información difundida por 90 Minutos, en este lugar se vivieron algunas de las historias más desgarradoras de la tragedia, incluyendo la pérdida de familiares de los comunicadores Carlos Andrés Aponte y José Fernando Patiño.

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Las labores de limpieza, que nunca se han detenido, han avanzado en la recolección de escombros y restos de edificaciones colapsadas. Aunque el paisaje físico de Torres del Limonar empieza a cambiar, la memoria de quienes murieron permanece inalterable en quienes los conocieron. La maquinaria y los equipos de trabajo son testigos de este esfuerzo, que busca no solo despejar el área sino darle a la comunidad la oportunidad de empezar de nuevo, a pesar de las pérdidas irreparables.

Un mes atrás, familias, residentes y periodistas se reunían al lado de estos muros con la esperanza de que los organismos de socorro pudieran rescatar vidas y devolver un poco de esperanza. Hoy, una de las paredes que permanece cerca al edificio se ha transformado en un lugar simbólico para recordar a las víctimas, donde se proyectaron imágenes como homenaje y forma de mantener viva su memoria. Este gesto, relatado por 90 Minutos, evidencia cómo el dolor de la tragedia sigue presente en la cotidianidad caleña.

Los edificios colapsados en Torres del Limonar, el edificio Vanessa, el edificio Cantabria y otras “zonas cero” han quedado grabados en la historia colectiva de Cali. Son espacios que, más allá de los escombros, representan el dolor pero también la solidaridad y la resignificación de la ciudad. Los familiares de las víctimas, así como los vecinos, continúan realizando actos de memoria, elevando oraciones y participando en velatones en recuerdo de quienes fallecieron allí, en uno de los hechos más impactantes recientes para la capital del Valle del Cauca.

Mientras las calles se van despejando y la vida debe continuar, queda una certeza: donde antes existieron hogares, hoy hay recuerdos imborrables y la determinación de una comunidad para sobreponerse a la adversidad.

¿Qué ocurrió en Torres del Limonar durante el terremoto de hace un mes?

Durante el terremoto ocurrido hace casi un mes, Torres del Limonar fue uno de los epicentros más afectados. El sismo de magnitud 7.4 provocó la caída de edificios y viviendas, dejando pérdidas humanas y alterando la vida de numerosas familias. Testimonios y eventos relatados por 90 Minutos muestran que la emergencia separó familias y marcó profundamente la memoria colectiva del sector.

¿Cómo está la situación de Torres del Limonar un mes después del terremoto?

Un mes tras el sismo, en Torres del Limonar continúan los trabajos de retiro de escombros y limpieza. Aunque la destrucción material avanza en su recuperación, la huella emocional persiste entre sobrevivientes y familiares. La zona ha sido resignificada con actos simbólicos y espacios de memoria, sirviendo como homenaje a quienes perdieron la vida, mientras la comunidad busca reconstruirse poco a poco tras la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.