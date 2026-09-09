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Gases de Occidente informó a la comunidad del barrio El Refugio, en Cali, la programación de nuevas jornadas para avanzar en el restablecimiento progresivo del servicio de gas natural. De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, estos trabajos se efectuarán el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre de 2026, con intervenciones en diferentes predios del sector afectados por afectaciones recientes que han impactado el suministro en diferentes zonas del Valle del Cauca y Norte del Cauca.

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Durante la primera jornada, programada para el 9 de septiembre, el equipo técnico realizará labores en los predios ubicados en Calle 3 #61A-41 y Calle 3 #58-65. La intervención continuará el 10 de septiembre en el sector de Calle 3 con Carrera 56. Según la información entregada por Gases de Occidente, cada una de estas intervenciones contemplará una serie de pasos técnicos clave. Primero, se realizarán inspecciones preventivas externas en las viviendas, seguidas de validaciones técnicas y de desconexión del servicio en propiedades vecinas, cuyo suministro también se ha visto alterado.

La empresa enfatizó la importancia de que una persona autorizada y mayor de edad esté presente en cada predio durante las visitas, con el fin de facilitar el acceso y la correcta realización de los trabajos programados. En caso de que el usuario no pueda encontrarse en su vivienda en el momento de la intervención, se procederá a suspender el servicio como medida preventiva. Posteriormente, el usuario deberá comunicarse directamente con Gases de Occidente, a través de los teléfonos 602 4187333 o el número de WhatsApp 315 6658536, para concertar una nueva fecha para la visita técnica y con ello permitir que el proceso de restablecimiento continúe sin contratiempos.

La compañía resaltó que el proceso de restablecimiento del servicio se desarrolla de manera gradual y por sectores, debido a la magnitud de las afectaciones y a la necesidad de garantizar la seguridad en las conexiones. De este modo, las labores técnicas se realizan siguiendo un estricto protocolo, siempre orientadas a prevenir incidentes y asegurar que la restauración del suministro sea segura y confiable para todos los usuarios afectados en el interior del barrio El Refugio y zonas cercanas.

¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios durante los trabajos de Gases de Occidente en El Refugio?

Los usuarios deben asegurarse de que una persona mayor de edad y autorizada esté presente durante las visitas técnicas programadas. Si no puede asistir en la fecha indicada, es fundamental contactar a la empresa para programar una nueva visita, ya que, de no hacerlo, el servicio permanecerá suspendido preventivamente.

¿Por qué el restablecimiento del servicio de gas natural se realiza de forma gradual y por sectores?

De acuerdo con lo informado por Gases de Occidente, el restablecimiento gradual obedece a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, dado que las afectaciones en el suministro han sido extensas y requieren intervenciones individualizadas en cada predio afectado conforme a protocolos técnicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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