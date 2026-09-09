Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, ha comunicado que este miércoles se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad, lo que provocará suspensiones temporales en la prestación del servicio de agua potable en varios sectores. De acuerdo con la información oficial, los procedimientos que adelantará la Gerencia de Acueducto comprenden maniobras para reponer válvulas y optimizar redes en diferentes puntos, por lo que los habitantes de las zonas intervenidas experimentarán cortes programados en el suministro.

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Entre las áreas afectadas por las labores programadas se encuentran Bosques del Limonar, Portales Nuevo Rey y Gran Limonar Cataya, ubicadas desde la calle 10 A hasta la calle 14, entre la carrera 65 A y la carrera 72. Allí, la suspensión del servicio se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., según Emcali. Por otro lado, en el barrio El Porvenir, específicamente en la carrera 7 con calle 34, está previsto un corte desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., debido a tareas de optimización de la red de distribución.

Otro de los frentes de intervención está situado en La Base y Las Ceibas, en la carrera 8 entre las calles 56 y 62, donde se efectuará la reparación de una tubería de gran diámetro. Para realizar estas obras, Emcali contempla el cierre total de ambas calzadas durante seis días, lo que podría ocasionar baja presión en sectores de la zona norte de Cali que dependen de esta red de distribución.

Igualmente, se ha programado la realización de pruebas técnicas en los barrios San Judas, El Guabal y Las Granjas, por lo que se reporta que habrá baja presión en el suministro de agua entre las 12:00 m. y las 3:00 p.m. Además, se informó sobre cortes en otros barrios como Terrón Colorado, Santa Anita, Colseguros, Nueva Floresta, La Cascada, San Joaquín, San Marino, Nueva Tequendama y Olímpico, donde la suspensión dependerá de las características del trabajo realizado en cada dirección específica.

La ejecución de estas maniobras responde a la intención de aumentar la eficiencia y asegurar la continuidad del servicio de agua potable en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la suspensión temporal puede impactar el uso cotidiano que los habitantes hacen del recurso, por lo que se recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas mientras se desarrollan estas acciones.

¿Qué barrios estarán sin agua en Cali este miércoles según Emcali?

De acuerdo con la información suministrada por Emcali, los barrios que tendrán suspensión total o baja presión en el suministro de agua este miércoles incluyen Bosques del Limonar, Portales Nuevo Rey, Gran Limonar Cataya, El Porvenir, La Base, Las Ceibas, Terrón Colorado, Santa Anita, Colseguros, Nueva Floresta, La Cascada, San Joaquín, San Marino, Nueva Tequendama, Olímpico, así como San Judas, El Guabal y Las Granjas donde se presentará baja presión.

¿Por qué se programan cortes de agua en Cali y cuáles serán los horarios?

Según información de Emcali, los cortes de agua están programados para realizar reposición de válvulas, optimización de redes y reparación de tuberías de gran diámetro, actividades clave para asegurar la eficiencia del acueducto. Los horarios de suspensión varían: en algunos barrios se extenderán desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., en otros desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y habrá baja presión en distintos sectores entre las 12:00 m. y las 3:00 p.m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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