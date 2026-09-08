Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente sismo en Cali ha puesto en evidencia una situación alarmante para la seguridad de las edificaciones existentes en la ciudad, según reveló un primer análisis de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle. Este estudio identificó que diversos edificios, especialmente aquellos construidos entre las décadas de 1980 y 2000, presentan un alto grado de vulnerabilidad frente a movimientos telúricos. La preocupación central radica en que estas construcciones no se diseñaron para soportar la intensidad sísmica que hoy experimenta Cali, ya que en esas décadas las normativas y requerimientos técnicos eran insuficientes comparados con los estándares actuales.

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De acuerdo con Albert Ortíz, docente de la Universidad del Valle y miembro de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, las edificaciones de esa época suelen tener problemas significativos en sus elementos no estructurales, como particiones y muros divisorios fabricados con materiales frágiles, aunque fortificados en concreto. Esta debilidad puede traducirse en daños considerables ante eventos sísmicos, pues la flexibilidad excesiva de estas estructuras facilita afectaciones que, en su momento de construcción, no fueron previstas bajo los parámetros de amenaza sísmica vigente.

Ortíz enfatizó que la emergencia evidenció la urgente necesidad de actualizar y reforzar no solo viviendas, sino también inmuebles comerciales e industriales de la ciudad. Según el experto, motivos económicos y logísticos han retrasado las intervenciones requeridas, pero el reciente movimiento telúrico demostró la magnitud del problema: “lo que pasó con este sismo es que desnudó una gran cantidad de necesidades de actualización y de reforzamiento de estructuras residenciales, comerciales, industriales, que no se han hecho por diferentes razones, motivos económicos, motivos de logística, etc”, explicó.

En este contexto, Ortíz es enfático en señalar la importancia de una política pública conjunta que involucre propietarios, instituciones, sector privado y academia. Propone una estrategia de ciudad basada en el conocimiento técnico actual, viendo el sismo reciente como una oportunidad para tomar medidas coordinadas que reduzcan el riesgo sísmico y aseguren la integridad de quienes habitan y trabajan en Cali.

¿Por qué las edificaciones construidas entre 1980 y 2000 en Cali son más vulnerables frente a los sismos?

Las edificaciones levantadas entre las décadas de 1980 y 2000 en Cali presentan mayor vulnerabilidad frente a los sismos porque, de acuerdo con el análisis de la Universidad del Valle, fueron construidas bajo normativas que no contemplaban la intensidad sísmica actual de la ciudad. Esto ha resultado en estructuras con elementos no estructurales, como muros y particiones, hechos con materiales frágiles, lo que las hace susceptibles a daños severos durante movimientos telúricos intensos.

¿En qué consiste una política pública para reducir el riesgo sísmico en Cali?

Una política pública orientada a reducir el riesgo sísmico en Cali, según indica Albert Ortíz, debe coordinar acciones entre propietarios, instituciones, empresas y la academia. El objetivo es desarrollar intervenciones técnicas justificadas que refuercen las edificaciones existentes, utilizando el conocimiento adquirido a partir de eventos recientes para definir prioridades y estrategias destinadas a prevenir tragedias futuras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.