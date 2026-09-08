El presidente Abelardo de la Espriella aprovechó su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para presentar una de las iniciativas más ambiciosas de su política de seguridad: el “plan patriota siglo XXI”, una estrategia con la que busca modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y fortalecer la cooperación entre ambos países frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y la cibercriminalidad.

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(Vea también: Estos son los acuerdos que lograron De la Espriella y Rubio durante visita en Barranquilla)

Durante su intervención, el mandatario aseguró que Colombia quiere recuperar el papel de principal aliado de seguridad de Estados Unidos en la región y reiteró que su Gobierno está dispuesto a destinar recursos propios para sacar adelante el proyecto, aunque espera el respaldo de Washington para fortalecer las capacidades operativas del país.

¿Qué es el “plan patriota siglo XXI” que propuso De la Espriella?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente, el “plan patriota siglo XXI” busca actualizar la capacidad militar de Colombia para responder a las amenazas que enfrenta el país en la actualidad.

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En su discurso explicó que los desafíos del siglo XXI requieren herramientas distintas a las de décadas anteriores y, por esa razón, propuso una estrategia conjunta con Estados Unidos para fortalecer la defensa nacional.

“Las amenazas del siglo XXI exigen nuevas capacidades”, afirmó De la Espriella al presentar la iniciativa ante Marco Rubio.

El mandatario agregó que Colombia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica de Estados Unidos en Suramérica y construir una cooperación basada en compromisos verificables por ambas partes.

¿Qué contempla el “plan patriota siglo XXI”?

Según explicó el jefe de Estado, la iniciativa incluye una modernización integral de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad.

Entre los componentes mencionados se encuentran:

Modernización de aviones.

Fortalecimiento de radares.

Incorporación de drones.

Sistemas antidrones.

Modernización de helicópteros.

Defensa aérea.

Inteligencia estratégica.

Ciberdefensa.

Fortalecimiento de fuerzas especiales.

Mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa.

De la Espriella sostuvo que Colombia pondrá recursos para ejecutar estas inversiones, pero espera contar con el respaldo de Estados Unidos para desarrollar estas capacidades.

¿Qué anunció De la Espriella sobre el narcotráfico y la seguridad?

Durante su intervención, el mandatario también planteó un endurecimiento de la estrategia contra el narcotráfico.

En ese sentido, afirmó que su Gobierno buscará atacar toda la cadena del negocio ilegal, desde los cultivos ilícitos hasta las redes internacionales de lavado de activos.

Además, anunció que retomará la fumigación de cultivos ilícitos y que las autoridades concentrarán sus esfuerzos en destruir laboratorios, perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales y afectar sus finanzas.

De la Espriella señaló igualmente que Colombia asumirá metas anuales e indicadores verificables para demostrar avances en la lucha contra el narcotráfico y destacó la puesta en marcha del programa Escudo de las Américas, cuya sede estará en Medellín.

Finalmente, lanzó una advertencia contra las organizaciones criminales al asegurar que quienes no se sometan a la justicia serán enfrentados por la Fuerza Pública “como en derecho corresponde”, insistiendo en que su Gobierno mantendrá una política de confrontación directa contra el crimen organizado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.